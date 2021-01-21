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Отдых для двоих в Рассвете

09:48 21.01.2021 Фото: Бердский санаторий "Рассвет"
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У нас Вы можете выбрать специальную программу «Романтические выходные» (о ней мы писали чуть ниже) 
Или просто заехать на пару дней и выбрать понравившееся услуги и процедуры уже на месте .

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Да и что может быть лучше, чем приехать с любимым человеком на отдых и получить огромный заряд прекрасного настроения и счастья

Отдых для двоих в санатории

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Совместно пережитые положительные эмоции - это то, что может укрепить отношения на долгие годы.

Да и что может быть лучше, чем приехать с любимым человеком на отдых и получить огромный заряд прекрасного настроения и счастья?

Представьте, только Вы вдвоём, а ещё уютный номер, красивая природа, свежий воздух, тишина и отсутствие повседневных забот. И не важно, какое время года за окном

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Мы знаем, Вы это заслужили!
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У нас Вы можете выбрать специальную программу «Романтические выходные» (о ней мы писали чуть ниже)
Или просто заехать на пару дней и выбрать понравившееся услуги и процедуры уже на месте (проживание + питание по системе «шведский стол»)

Наши менеджеры помогут подобрать для Вас идеальный вариант

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Звоните по тел.:

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8800 250 6919
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8913 006 9008 (доступен ватсап и телеграмм)
А также пишите к нам в личные сообщения, мы ответим на любые Ваши вопросы
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Будьте счастливы и здоровы!
И до новых встреч в «Рассвете»

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Источник: Раздел Бердского санатория "Рассвет" на сайте Весь Бердск

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