Точный календарь стрижек по лунному календарю на февраль 2021

Наш Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года поможет вам выбрать наиболее благоприятный день для стрижки или покраски волос. Лунный календарь основан на трех составляющих: лунная фаза(новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), знак зодиака, лунные сутки. Эти три фактора оказывают влияние на здоровье и рост волос.
Чтобы проще было пользоваться Лунным календарем стрижек, надо хотя бы в общих чертах представлять какие факторы влияют на здоровье и рост волос. Наш Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года базируется в основном на трех составляющих:
- Положение Луны в разных знаках Зодиака имеет различное влияние на состояние волос. Дни, когда Луна проходит через знаки Козерога, Тельца, Льва и Девы, считаются наиболее благоприятными для посещения парикмахерской. А вот если Луна в Водолее или Овне, то стрижку лучше отложить.
- Различные Лунные дни могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие не только на рост волос, но и в целом на здоровье.
- Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей.
Надо отметить, что все эти составляющие Лунного календаря стрижек, часто входят в противоречие друг с другом. Наиболее благоприятным временем для посещения салона красоты, являются дни, когда все эти три фактора будут благотворно влиять на состояние волос.
Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 г. для женщин и мужчин
Самые благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 г — 7, 8, 9, 18, 21, 25
В целом это хорошие даты для стрижки — 3, 4, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27
Нейтральные дни для стрижек в феврале — 1, 2, 6, 28
Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 10, 11
Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 5, 12, 13, 14, 16, 22, 23
Когда лучше стричь волосы в феврале 2021 года
2021 г понедельник
- Луна под знаком Девы — очень благоприятный день для стрижки волос, любых окрашиваний и даже химической завивки. Волосы становятся крепче и гораздо меньше секутся.
- 20 лунный день — не рекомендуется записываться к парикмахеру – стрижка волос усилит раздражительность, приведет к апатии и упадку сил.
- Убывающая Луна — визит в салон красоты во время Убывающей Луны значительно замедлит рост волос, однако приведет к укреплению волосяной луковицы.
Нейтральный день для любых стрижек
- Луна в Весах — неблагоприятное время для осуществления замыслов по перемене прически. Рвутся космические нити, преследуют неудачи, что провоцирует потерю волос, вплоть до развития алопеции.
- 21 лунный день – новая прическа привлечет благополучие и хороший исход всех дел.
- Убывающая Луна — при Убывающей Луне можно смело экспериментировать с цветом, окрашивать локоны в разные оттенки — даже если выбранный цвет не придется по вкусу, нет поводов для беспокойства, поскольку краска не продержится в течение длительного времени. Стрижка не окажет негативного воздействия на структуру волос, однако значительно замедлит их рост.
Нейтральный день для любых стрижек
2021 г среда
- Луна в Весах. эти дни благоприятны для создания воздушных причесок и других манипуляций с шевелюрой. Все эксперименты никак не повлияют на состояние локонов.
- 22 лунный день – посещение парикмахера сдвинет с мертвой точки дела связанные с недвижимостью, но не исключено, что станете набирать лишний вес.
- Убывающая Луна — стрижка волос в фазе Убывающей Луны способствует укреплению корней и уменьшает выпадение, но в тоже время сильно замедляет рост волос. При покраске разрешены эксперименты с непривычными оттенками — полученный результат продержится не долго.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г четверг
- Луна в Скорпионе — самое неоднозначное время, поскольку смена имиджа с одинаковой вероятностью может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на личную жизнь и взаимоотношения с представителями противоположного пола.
- 23 лунный день — визит в салон красоты положительно скажется на благосостоянии, улучшит внешний вид и оживит цвет лица.
- Убывающая Луна — если не любите часто стричь волосы, то ходите в парикмахерскую на убывающей Луне. Здоровья волосам это не прибавит, но отрастать они будут долго.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г пятница
- Луна в Скорпионе — Скорпион неоднозначно влияет не только на прическу. От коварного знака можно ожидать все, что угодно: как удачу в личных делах, так и полный крах.
- 24 лунный день – считается очень плохим периодом для стрижки волос, так как из-за этого могут появиться различные заболевания.
- Убывающая Луна — Стричься в период, когда Луна пошла на убыль можно тем, кто не заинтересован в росте волос, зато укрепляются их корни. Хотите кардинально поменять имидж — дерзайте, пробуйте. Даже если что то пойдет не так — краска сойдет быстро.
Не самый удачный день для обновления прически.
- Луна в Стрельце — хороший день для стрижки, благотворно влияющий на карьерные достижения и взаимоотношения с людьми, но на состояние волос заметного влияния не оказывает.
- 25 лунный день – стрижка очень негативно повлияет на глаза, возможно повышение давления, ослабление остроты зрения, обострение или возникновение глазных патологий.
- Убывающая Луна — После стрижки волос на убывающей Луне шевелюра отрастает довольно долго, но в тоже время укрепляются корни волос и предотвращается их выпадение. Краска смывается быстро, поэтому смело ищите новые образы — сейчас самое время.
Нейтральный день для любых стрижек
2021 г воскресенье
- Луна в Стрельце — изменение образа поможет реализоваться во всех начинаниях, будет способствовать успеху в рабочих делах, отношениях с коллегами и близкими людьми, но на состояние волос заметного влияния не оказывает.
- 26 лунные сутки — благоприятный день для стрижки, визит к парикмахеру станет причиной радостных и счастливых событий в вашей жизни.
- Убывающая Луна. стричь волосы рекомендуется только в том случае, если нужно укрепить корни и замедлить рост локонов.
7 февраля 2021 г один из самых благоприятных дней для стрижки волос в этом месяце.
2021 г понедельник
- Луна в Козероге — удобный момент для визита в салон красоты, особенно при проблемных волосах посещение мастера пройдет максимально комфортно и удачно (сечение и ломкость прекратятся, тусклость исчезнет).
- 27 лунный день – поход к стилисту будет очень удачным, новый образ улучшит настроение и состояние здоровья.
- Убывающая Луна — удачное время для проведения экспериментов с цветом шевелюры, поскольку краска быстро смоется. Укорачивание волос сделает их здоровыми, но значительно снизит скорость их роста.
8 февраля 2021 г благоприятный день для стрижки волос.
2021 г вторник
- Луна в Козероге. благоприятный день для стрижки волос, а также смены прически. Волосы быстро растут, не секутся, укрепляются по всей длине.
- 28 лунные сутки — стрижка, окрашивание волос и другие перемены в облике подчеркнут ваше очарование, в глазах окружающих вы будете выглядеть очень привлекательно.
- Убывающая Луна — Стрижка на убывающей Луне сделает корни крепкими, остановит выпадение, но и замедлит отрастание волос. В такие дни можно смело проводить эксперименты с окрашиванием локонов, так как краска не будет долго держаться.
9 февраля 2021 г один из самых благоприятных дней для стрижки волос в этом месяце.
- Луна в Водолее — неблагоприятный день для стрижки волос, велик шанс быстрого облысения и сильного выпадения волос.
- 29 лунный день — неблагоприятный для стрижки день – повышается риск привлечения несчастья на собственную персону и близких людей, может привести к ухудшению обстановки в коллективе.
- Убывающая Луна — визит в салон красоты во время Убывающей Луны значительно замедлит рост волос, однако приведет к укреплению волосяной луковицы.
10 февраля 2021 г неблагоприятный день для стрижки волос.
2021 г четверг
- Луна в Водолее — стрижка поможет только тем, чьи волосы медленно растут, поскольку их рост заметно ускоряется. А вот обладателям поврежденных волос надеяться не на что, на оздоровление локонов стрижка не повлияет.
- 30 лунные сутки – стрижка доставит человеку одни неприятности – от проблем со здоровьем до возникновения неприятных ситуаций.
- Новолуние — этот период считается наиболее критичным для организма, поэтому не подходит для создания новой прически. Если нужно срочно покрасить волосы, лучше использовать натуральные красители, поскольку возрастает вероятность сильно испортить шевелюру химией.
Новолуние неблагоприятный период для стрижки волос.
2021 г пятница
- Луна в Рыбах. под знаком Рыбы не рекомендуется стричь волосы, чтобы избежать возникновения перхоти.
- 2 лунный день — смена прически обернется неприятными последствиями, конфликтами и разбирательствами.
- Растущая Луна — рекомендуется стричь волосы, когда Луна находится в фазе роста — это поможет укрепить волосяные луковицы и приведет к более быстрому росту волос.
Не самый удачный день для обновления прически.
2021 г суббота
- Луна в Рыбах — неблагоприятный день для стрижки волос, равно как и мытье головы, увеличивает сухость кожных покровов и приводит к возникновению перхоти.
- 3 лунный день — неблагоприятный день для стрижки волос, посещение парикмахерской повысит вероятность ухудшения состояния здоровья в целом и бесполезных финансовых затрат.
- Растущая Луна — в период растущей Луны рекомендуется стричь волосы и окрашивать их в привычные оттенки — после проведения процедуры рост волос ускорится, а новый цвет долгое время не потеряет своей яркости. Это подходящее время для проведения лечебных процедур по восстановлению структуры волосяного покрова.
Не самый удачный день для обновления прически.
- Луна в Рыбах — при манипуляциях с волосами, причем не важно, стрижка это или обычное мытье, щедро одарит хозяина шевелюры «рыбьей чешуей» (себореей и перхотью).
- 4 лунный день – смена имиджа доставит дискомфорт, душевные переживания и страхи, спровоцирует болезни горла.
- Растущая Луна — провоцирует волосы на интенсивный рост и укрепление их здоровья. Если стричь волосы в это время идея удачная, то с покраской будьте осторожны — тон ляжет на локоны надолго, выбирайте только проверенные и привычные оттенки.
Не самый удачный день для обновления прически.
2021 г понедельник
- Луна в Овне — несмотря на то, что стрижка волос в это время не повлияет на состояние локонов и не испортит прическу, лучше ее не делать. Это может привести к ослаблению иммунной системы, что поспособствует развитию недугов.
- 5 лунный день — благоприятный день для стрижки волос, привлечение богатства и благосостояния.
- Растущая Луна — благоприятное время для любых стрижек. Можно проводить любые оздоравливающие процедуры. Хотите здоровые и крепкие локоны — поспешите в парикмахерскую.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г вторник
- Луна в Овне — стричь волосы нежелательно, это может оказать негативное воздействие на внешний вид и структуру волос и стать причиной ухудшения работы иммунной системы, и, как следствие, увеличивается риск возникновения заболеваний.
- 6 лунные сутки считаются неблагоприятным днем для обновления прически – возрастает шанс развития простудных заболеваний, наблюдается значительный упадок сил, ухудшению самочувствия и внешнего вида.
- Растущая Луна оказывает благотворное действие на волосы при окрашивании и стрижке. Удачное время для проведения оздоравливающих процедур. Краска ложится ровно и надолго.
Не самый удачный день для обновления прически.
2021 г среда
- Луна в Тельце — благоприятный день для стрижки волос. Очень рекомендован тем, чьи волосы нуждаются в лечении и укреплении. Однако не стоит при этом злоупотреблять химическими средствами, только стрижка и натуральные препараты.
- 7 лунный день – поход к стилисту вызовет ссоры и конфликты, в том числе с начальством и любимым человеком; укорачивание волос может серьезно навредить здоровью.
- Растущая Луна — этот период способствует быстрому отрастанию волос после стрижки. Следует быть предельно осторожным при окрашивании: нанесенный цвет будет долго держаться на прядях. В эту пору лучше всего проводить укрепление волос, чтобы значительно улучшить их вид.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
- Луна в Тельце. идеальное время записаться в салон красоты, чтобы преобразить прическу.
- 8 лунные сутки — благоприятный день для стрижки волос — улучшится здоровье, долголетие, позитивный настрой и уважение окружающих вас людей.
- Растущая Луна. подстригите локоны именно в этот день, чтобы они быстрее отрастали, их корни стали крепче, а состояние заметно преобразилось.
18 февраля 2021 г благоприятный день для стрижки волос.
2021 г пятница
- Луна в Тельце — очень благоприятный период для записи к стилисту с целью изменить привычную прическу, длину волос и цвет. Локоны после срезания начинают расти быстрее, их строение улучшается.
- 9 лунный день — неблагоприятный день — стрижка повышает шанс возникновения и развития различных заболеваний.
- Растущая Луна — благоприятные дни для стрижки волос, окрашивания и ухаживающих процедур. Краска не будет долго смываться, волосы будут быстро расти.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г суббота
- Луна в Близнецах не несет существенных изменений в состояние волос, но благотворно отражается на их росте и создании причесок.
- 10 лунные сутки – в это время лучше воздержаться от смены прически, поскольку этим действием можно навлечь серьезные заболевания.
- Растущая Луна — ускорить рост волос поможет визит к парикмахеру во время растущей Луны, однако не следует проводить серьезные эксперименты со сменой цвета, поскольку нанесенный тон будет держаться в течение длительного времени. Это благоприятный период для осуществления процедур по укреплению волос.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г воскресенье
- Луна в Близнецах. в это время рекомендуется стричь волосы тем, кто хочет поэкспериментировать с длиной локонов: в этот период волосы быстро отрастут и при этом не поменяют своей структуры.
- 11 лунный день — стрижка открывает неожиданные способности, обостряет чувства и повышает умственные возможности.
- Растущая Луна — рекомендуется стричь волосы, когда Луна находится в фазе роста — это поможет укрепить волосяные луковицы и приведет к более быстрому росту волос.
21 февраля 2021 г один из самых благоприятных дней для стрижки волос в этом месяце.
- Рак — не стоит ходить в парикмахерскую. Сформировать прическу будет затруднительно, поскольку волосы практически не поддаются укладке, даже с помощью профессиональных средств.
- 12 лунный день — максимально неблагоприятный день для посещения парикмахерской, поскольку повышается опасность получения травм, появляются неудачи в делах и личной жизни.
- Растущая Луна — в период растущей Луны рекомендуется стричь волосы и окрашивать их в привычные оттенки — после проведения процедуры рост волос ускорится, а новый цвет долгое время не потеряет своей яркости. Это подходящее время для проведения лечебных процедур по восстановлению структуры волосяного покрова.
Не самый удачный день для обновления прически.
2021 г вторник
- Луна в Раке — неблагоприятное время для стрижки волос, они становятся непослушными, мытье не приносит желанной свежести, создание прически становится мучением для обладательниц любого типа волос.
- 12 лунный день – категорически не подходит для того, чтобы стричь волосы, поскольку в жизнь будут привлечены большие неудачи, увеличиваются шансы получить серьезные травмы.
- Растущая Луна — провоцирует волосы на интенсивный рост и укрепление их здоровья. Если стричь волосы в это время идея удачная, то с покраской будьте осторожны — тон ляжет на локоны надолго, выбирайте только проверенные и привычные оттенки.
Не самый удачный день для обновления прически.
2021 г среда
- Луна в Раке. этот день не подходит даже для мытья головы. Все стрижки, выполненные даже самым опытным мастером, будут неудачными: волосы станут не поддаваться укладке, будут плохо держать форму.
- 13 лунные сутки — благоприятный день, используйте его для обновления своего образа. Это принесет удачу и освежит внешний вид.
- Растущая Луна — благоприятное время для любых стрижек. Можно проводить любые оздоравливающие процедуры. Хотите здоровые и крепкие локоны — поспешите в парикмахерскую.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г четверг
- Лев — при желании сменить имидж или изменить привычный образ жизни, стрижка пойдет на пользу, сделав волосы ухоженными, мягкими и шелковистыми.
- 14 лунный день — изменение прически поспособствует успеху в делах и увеличению финансовых доходов, вызовет расположение руководителя.
- Растущая Луна оказывает благотворное действие на волосы при окрашивании и стрижке. Удачное время для проведения оздоравливающих процедур. Краска ложится ровно и надолго.
25 февраля 2021 г благоприятный день для стрижки волос.
- Луна во Льве — хорошее время для обновления прически, волосы будут мягкими, шелковистыми и ухоженными. Если в ваши планы входит кардинальное изменение внешности, то сейчас самое время сделать это.
- 15 лунные сутки – лучше отказаться от стрижки локонов, поскольку увеличивается вероятность возникновения болей в голове, высокого давления и чувства страха.
- Растущая Луна — этот период способствует быстрому отрастанию волос после стрижки. Следует быть предельно осторожным при окрашивании: нанесенный цвет будет долго держаться на прядях. В эту пору лучше всего проводить укрепление волос, чтобы значительно улучшить их вид.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г суббота
- Луна в знаке Девы. лучшее время, чтобы постричь волосы и провести процедуры на основе химических ингредиентов. Сюда относятся всевозможные виды окрашивания, химическая завивка.
- 16 лунный день — очень неудачный день чтобы стричь волосы. Потеря контроля над вредными привычками, риск неудач, ошибок, измен и болезней.
- Полнолуние — это идеальный момент для проведения различных манипуляций с локонами и даже для кардинальной смены образа. Стрижка поможет улучшить самочувствие и убрать негативную энергию. Волосы станут более густыми, будут легко поддаваться укладке. При окрашивании нужно остановить свой выбор на том цвете, который на 2-3 тона темнее натуральных волос. Оздоровительные процедуры принесут много пользы: лучше делать маски для волос с питательным или укрепляющим эффектом.
В целом это хороший день для посещения парикмахерской.
2021 г воскресенье
- Луна под знаком Девы — очень благоприятный день для стрижки волос, любых окрашиваний и даже химической завивки. Волосы становятся крепче и гораздо меньше секутся.
- 17 лунные сутки — посещение парикмахерской привлечет проблемы в рабочих делах, возникнут препятствия в достижении желанной цели. Повысится негативное воздействие на психическое состояние и вероятность получения серьезных травм.
- Убывающая Луна — удачное время для проведения экспериментов с цветом шевелюры, поскольку краска быстро смоется. Укорачивание волос сделает их здоровыми, но значительно снизит скорость их роста.
Нейтральный день для любых стрижек
Источник: list-kalendarya.ru