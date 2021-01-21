Точный календарь стрижек по лунному календарю на февраль 2021

7 февраля 2021 г один из самых благоприятных дней для стрижки волос в этом месяце.

Планируете обновить стрижку—примите к сведению когда лучше всего это сделать

Наш Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года поможет вам выбрать наиболее благоприятный день для стрижки или покраски волос. Лунный календарь основан на трех составляющих: лунная фаза(новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), знак зодиака, лунные сутки. Эти три фактора оказывают влияние на здоровье и рост волос.

Чтобы проще было пользоваться Лунным календарем стрижек, надо хотя бы в общих чертах представлять какие факторы влияют на здоровье и рост волос. Наш Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года базируется в основном на трех составляющих:

Положение Луны в разных знаках Зодиака имеет различное влияние на состояние волос. Дни, когда Луна проходит через знаки Козерога, Тельца, Льва и Девы, считаются наиболее благоприятными для посещения парикмахерской. А вот если Луна в Водолее или Овне, то стрижку лучше отложить. Различные Лунные дни могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие не только на рост волос, но и в целом на здоровье. Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей.

Надо отметить, что все эти составляющие Лунного календаря стрижек, часто входят в противоречие друг с другом. Наиболее благоприятным временем для посещения салона красоты, являются дни, когда все эти три фактора будут благотворно влиять на состояние волос.

Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 г. для женщин и мужчин

Самые благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 г — 7, 8, 9, 18, 21, 25 В целом это хорошие даты для стрижки — 3, 4, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27 Нейтральные дни для стрижек в феврале — 1, 2, 6, 28 Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 10, 11 Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 5, 12, 13, 14, 16, 22, 23

Когда лучше стричь волосы в феврале 2021 года