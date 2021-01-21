Новый иск об отмене выборов мэра Бердска подаст отстраненный от конкурса Александр Трушакин после судебного уведомления

Исковое заявление Бердский горсуд не принял в производство из-за выявленных недостатков. Трушакин назвал несколько причин, по которым следует отменить итоги конкурсного отбора - главой города 25 декабря 2020 стал Евгений Шестернин. Ответчиком выступает горсовет депутатов.

Александр Трушакин намерен отменить результаты выборов главы Бердска

Иск об отмене результатов конкурса по избранию мэра Бердска Александру Трушакину придется подавать заново. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», исковое заявление на эту тему, направленное в Бердский городской суд 29 декабря 2020 года «оставлено без движения».

Иск Трушакина к бердскому совету депутатов посмотрели в горсуде 13 января, чтобы назначить дату судебного заседания. Но установили, что он не соответствует требованиям, выявили недостатки.

- Истец обязательно уведомляется, что его исковое заявление оставлено без движения, указывается срок, в течение которого он может устранить недостатки. До этого времени иск считается неподаным. Но это никоим образом не препятствует вновь обратиться с исправленным иском. Пока же он не принят к производству, - уточнила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Напомним, что Александр Трушакин требует отмены итогов выборов главы Бердска, которые состоялись 25 декабря 2020 года. По итогам конкурсного отбора и тайного голосования депутатов мэром назначен Евгений Шестернин. Он, управлявший городом с 2015 года, остался градоначальником еще на одну пятилетку. Кроме того, по мнению истца, Устав Бердска в части избрания главы города не соответствует «Конституции и законодательству РФ».

Именно последний пункт стал причиной отказа горсуда принять иск в производство. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Геннадьевич, 18 января он забрал на почте уведомление из суда и сейчас составляет новый иск с учетом замечаний.

- Получил, внимательно прочитал. Они отказали по одному основанию, совершенно обоснованному: изменение Устава города — это прерогатива областного суда. Сейчас набираю уточненное исковое заявление, - пояснил 19 января Трушакин.

Но оперативно подать иск, по его словам не получится, поскольку из-за ограничений, суд ведет переписку только по почте:

- Мы общаемся с судами только через почту. Почта Бердска подчиняется почте Искитима. Следовательно, бердская почта, находясь в 100 метрах от суда, отправит в Искитим, где расфасуют и отправят обратно в Бердск. Поэтому раньше, чем через сутки-двое, не получится.

Пусть решит суд

Спикер депутатского корпуса Владимир Голубев рассказал, что копию первого искового заявления, которая поступила ему как ответчику, он направил министру региональной политики Новосибирской области Игорю Яковлеву, который был председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Бердска.

- Пока ответа нет, информация от него не поступала, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 19 января Владимир Алексеевич, отметив, что работать над возражениями по иску пока не начинали. - Чтобы что-то делать, нужно хотя бы дождаться, когда суд примет иск к рассмотрению.

Председатель бердского депутатского корпуса не стал комментировать суть претензий Трушакина:

- Говорить прав он или нет, я не могу. Есть компетентные органы. Я не юрист, чтобы выражать свое мнение.

Но Голубев уверен, что организация конкурса, сам конкурсный отбор и голосование по избранию градоначальника прошли в рамках закона.

Что не так по Трушакину

«Курьер. Среда. Бердск» располагает копией первого искового заявления Трушакина. Он требует:

1. Отменить результаты конкурса на основании:

- конфликта интересов председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.;

- не подачи документов Шестерниным Е.А. лично;

- не прибытия к 9 часам Шестернина Е.А. на конкурс;

- отсутствия в Уставе города порядка выборов главы города.

2. Отменить результаты конкурса на основании нарушения пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти.

3. Привести Устав города в соответствии с Конституцией и законодательством РФ (этот пункт истец вычеркнет в уточненном варианте — прим. ред.).

4. Обязать ответчика предоставить ответы на мои заявления и предоставить основание отказа участия в конкурсе.

Трушакин считает незаконным его отстранение от конкурса в день голосования. По его словам, после подачи им документов на конкурс 11 декабря, претензий по документам ему не предъявили.

«25.12.2020 года в 9 часов 25 минут, в актовом зале администрации города Бердска, сидевший по центру человек в маске объявил, что я не допущен к конкурсу. Причин недопуска человек в маске не назвал. Документов комиссия по данному вопросу мне не вручила. < > В ходе так называемого конкурса к голосованию на заседании Совета депутатов было допущено 3 кандидата. Остальные 6 человек были комиссией лишены пассивного избирательного права, что является прямым нарушением Конституции РФ, статья 3, ч.2, статья 3, ч.3, статья 3, ч.4, статья 6, ч.2, статья 12, статья 15, статья 17, статья 18, статья 19», - написал Трушакин в иске.

По мнению истца, конкурсная комиссия не имеет право оценивать знания кандидатов на высший муниципальный пост, а ее председатель может быть лицом заинтересованным.

Как считает Александр Трушакин, Евгения Шестернина не должны были допустить к конкурсу, поскольку он якобы опоздал на 25 минут и якобы не подавал документы в конкурсную комиссию лично, как требуют условия конкурса.

Вопросы министру

«Курьер. Среда. Бердск» направил редакционный запрос министру региональной политики Игорю Яковлеву, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Бердска. Мы попросили его ответить на вопросы, которые в виде фактов изложил Трушакин в своем иске.

1. Имеют ли под собой основания претензии Трушакина А. Г. о возможном конфликте интересов «председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.»? Вы когда-нибудь работали вместе?

2. Действительно ли кандидат на должность главы Бердска Шестернин не подавал лично в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе?

3. Опоздание кандидата Шестернина на конкурс (25.12.2020 в 9.00), если оно было, не является поводом для отстранения его от конкурса?

4. Является ли нарушением пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти, которых не допустили до тайного голосования на сессии горсовета 25.12.2020?

5. Что послужило основание для отстранения Трушакина А. Г. от участия в конкурсе на должность главы Бердска?

На каком основании конкурсная комиссия проверяет знания кандидатов на пост главы? По каким критериям члены комиссии ставят оценки кандидатам от одного до пяти баллов? Рассадка кандидатов в зале указывала ли на возможность списывания, в частности Шестерниным? Отсутствие видеосъемки и допуска независимых наблюдателей, которые были назначены комиссией из доверенных лиц, не является ли нарушением?

Ответ на редакционный запрос должен поступить в течение недели.