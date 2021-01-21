Топ-10 лучших фитоламп 2021 для рассады на подоконнике

Если любовно выращиваемым дома растениям недостает солнечного света, на помощь придет модный гаджет под названием «фитолампа»

Если любовно выращиваемым дома растениям недостает солнечного света, на помощь придет модный гаджет под названием «фитолампа». Принцип его работы очень прост: зеленой составляющей нет, а энергия распределена между красной и синей составляющими. Рынок фитоламп пока «дикий», и найти качественную модель нелегко. Изучив множество отзывов на специализированных форумах и сайтах, мы подготовили для вас топ-10 лучших фитоламп 2021 года для рассады на подоконнике.

10. ЭРА FITO-100W-Ra90-LED

Тип лампы: светодиодная Мощность: 100 Вт Количество источников света: 216 Цветовая температура: 1200 К Класс качества спектра: фотосинтез Материал корпуса: металл Класс влагозащиты защиты: IP65 Одна из лучших светодиодных ламп для комнатных растений отличается яркостью и мощностью полного спектра. Хотя она стоит дороже, чем большинство других участников рейтинга, зато обеспечивает световой поток 12000 Лм/м и 200 мкмоль/c. Благодаря наличию отверстий в корпусе и скобы лампу можно повесить либо на тросе, либо закрепить на стене, стеллаже или любой другой подходящей поверхности. Эта светодиодная лампа обеспечивает хорошее освещение для комнатных растений, бамбука, кактусов, суккулентов, цветов, помидоров, овощей и семян, независимо от того, насколько холодно или темно на улице. Этот светильник можно использовать 24 часа в сутки, однако рекомендуется включать лампу на 16 часов для светолюбивых растений и на 8 часов – для всех остальных. Плюсы: крепкий алюминиевый корпус с добавлением магния и ребрами жесткости, длинный 3-метровый прорезиненный провод, выдерживающий температуру от +45 до минус 30 градусов. Минусы: лампа тяжелая (весит 2 кг), дорогая.

9. Ultraflash LWL-2014-04CL ФИТО



Мощность светильника: 9 Вт Материал корпуса/плафона: пластик/металл Рабочая температура: +1 до +40 градусов Напряжение питания: 230 В Угол рассеивания: 120 градусов Защита от пыли и влаги: IP 40 Если вам нужна недорогая и хорошая фитолампа для растений, обратите внимание на эту светодиодную модель. Этот продукт, созданный для имитации естественного солнечного света и работающий в качестве замены традиционных ламп для теплиц и зимних садов, обеспечивает отличные результаты. Хотя одна штука Ultraflash LWL-2014-04CL небольшая по размерам (570х35х26 мм), ее можно смонтировать в длинную гирлянду общей мощностью до 100 Вт. Для этого в комплекте с каждой лампой идет переходник. Лампу можно прикрепить либо на двухсторонний скотч, либо на маленькие шурупы, которые также есть в комплекте. В каждой лампе 36 светодиодов, и при работе она почти не нагревается. Оптимально расположить светильник на высоте 30 см над растением. Обратите внимание, что свет этой (и большинства других фитоламп) не комфортен для глаз. Поэтому желательно не устанавливать их в помещении, где вы спите и проводите много времени. Плюсы: небольшое энергопотребление, невысокая цена, можно соединить в длинную гирлянду, лампа легкая и удобная в установке и использовании. Минусы: пластиковый корпус легче повредить, чем металлический.

8. Camelion LWL-2014-01CL



Мощность: 8 Вт Материал корпуса: металл+пластик Площадь эффективного освещения: 0.7м2 Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц Срок службы: 50000 часов Габариты: 570х28х35 мм Напряжение: 220 В Класс водо- и пылезащиты: IP40 Это эстетичный подвесной светильник отлично подходит для освещения стеллажа небольшого и среднего размера, очень прост в установке и позволяет подключить несколько ламп в одну большую гирлянду до 100 Вт. При этом одну из ламп в цепочке можно выключить при помощи встроенного выключателя, а остальные будут гореть. Лампа Camelion LWL-2014-01CL обеспечивает достаточное освещение для комнатных растений всех размеров и сортов. Рекомендуемое расстояние от поверхности растения составляет 30-50 см. Плюсы: можно объединить в цепочку, легкая и удобная в монтаже лампа, доступная цена. Минусы: не слишком прочный корпус.

7. Jazzway PLED T8 1200 Agro 16w CL G13

Мощность: 16 Вт Световой поток: 440 лм Входное напряжение / частота: 220-240 / 50-60Гц Источник света: светодиоды SMD 2835 Материал корпуса: стекло, пластик Срок службы светодиодов: 30000 часов Высокопроизводительный 16-ваттный светодиодный светильник обеспечивает комфортные условия для проращивания листовых овощей, выращивания широкого спектра трав и фруктов, и даже аквариумных растений. Он отлично подойдет для выращивания светолюбивых растений в частном доме, или в квартире на окне. Светильник можно соединить в одну линейку общей мощностью 100 Вт. А его монтаж не займет много времени, при необходимости прибор можно разместить на двухсторонний скотч. Благодаря элегантному дизайну он выглядит почти как кухонный прибор класса high-end. Гарантийный срок службы составляет 2 года. Плюсы: доступная цена, высокая энергоэффективность A+, может эксплуатироваться при температурах от минус 20 до + 40 градусов. Минусы: хрупкий стеклянный корпус.

6. Uniel FITO E27/U150/16w/SPSB/FR PLP30WH



Тип колбы: U Мощность (Вт): 16 Цоколь: E27 Цветность: цветная Срок службы: 30000 ч Длина: 78 мм Если вы планируете переносить растения (а значит и освещение для них) с места на место, вам может понадобиться что-нибудь легкое и портативное. Такое, как фитолампа от Uniel. Благодаря широкой и округлой колбе она обеспечивает насыщенный поток света и имеет ровное световое рассеивание под углом 120 градусов. Даже работая 24 часа в сутки эта лампа, по отзывам пользователей, мало нагревается, и очень яркая. Она отлично подходит для мини-теплиц и областей размером 2х2 метра. Обратите внимание, что данная модель не подходит для холодных помещений, так как ее рабочий диапазон температур — от 0 до +40 градусов. Плюсы: длительный рабочий ресурс, максимально проста в использовании, стоит недорого, биколор. Минусы: нет.

5. REV А60 E27 7W FILAMENT, 575-650Нм



Тип колбы: A Мощность (Вт): 7 Цоколь: E27 Световой поток: 504 Лм Эквивалент лампы накаливания: 7 Вт Цветность: цветная Срок службы: 30000 ч Длина: 108 мм Еще одна бюджетная фитолампа в рейтинге 2021 года. Она не может похвастаться впечатляющей мощностью, но при этом обеспечивает мягкое, естественное освещение и тепло. Эта лампа полного спектра предлагает высококачественное освещение, которое стимулирует цветение комнатных растений, кактусов и цветов вне зависимости от времени года. А благодаря сбалансированному световому спектру, разработанному для семян и зелени, вы можете выращивать травы, салат, огурцы, перец и другие овощи прямо у себя дома. Плюсы: небольшое энергопотребление, насыщенный розовый цвет, легкость в установке. Минусы: нет.

4. Luazon Lighting

Светильник для растений 4797696 scmd5s4m Мощность 7 Вт Питание: от сети Материал: пластик, металл Если вам нужно решить проблему нехватки солнечного света для рассады, размещенной на подоконнике, или пары-тройки цветов в горшках, а тратить больше 1000 рублей на фитолампу не хочется, то светильник Luazon Lighting – идеальное решение. Эта фитолампа размещена на гибкой ножке, что позволяет разместить ее на нужной высоте и под нужным углом. Она слабо нагревается, даже если простояла включенной всю ночь, имеет выключатель и работает от сети 220 В. Фитолампу можно легко подключить в любом месте, где есть розетка, без необходимости снимать ее с двухстороннего скотча или выкручивать шурупы. Плюсы: прочная, гибкая, простая в эксплуатации фитолампа Минусы: нет.

3. OSRAM FLUORA L18W/77 матовая

тип цоколя: G13 форма колбы: трубка мощность: 18 Вт срок службы: 13000 ч Это долговечная лампа, которую легко найти в продаже, отлично подходит для установки на стеллаж. По отзывам владельцев растения под такой лампой хорошо зимуют и пускают дополнительные побеги. На специализированных форумах рекомендуют менять OSRAM FLUORA L18W/77 после года службы. Иначе она, хотя и продолжает светить, уже не столь эффективна из-за изменившегося спектра. Оптимальный вариант размещения – 15-20 см над растением, чтобы оно не слишком сильно тянулось к свету. Если же растение только «проклюнулось», то вешать нужно повыше, так как молодые всходы очень нежные. Плюсы: не нагревается, стоит недорого. Минусы: нет.

2. Здоровья клад Растущий светильник

Вид ламп: светодиодная Макс. мощность ламп: 16 Вт Размеры, мм: 560 х 560 х 220 Цветовая температура: 5000 Кельвинов (белокремовое свечение) Вес: 800 г Питание: от сети 220В Этот прибор отличается минималистичным дизайном, собирается и разбирается очень просто. И светит приятным белым цветом с розоватым отливом. «Растущим» гаджет называется потому, что позволяет поднимать и опускать лампочку на нужную высоту по росту рассады. Если верить отзывам, то под такой лампой рассада чувствует себя прекрасно, а удобный форм-фактор позволяет «накрыть» светом сразу несколько растений. Плюсы: яркий свет, после перегорания можно заменить верхнюю часть лампы, не сильно нагревается даже после длительной 12-часовой работы. Минусы: короткий 1,2-метровый провод, корпус легко подвержен царапинам, высокая цена.

1. Uniel LED/SP/CL ALM01WH, E27, A60, 9Вт энергосберегающая

тип цоколя: E27 форма колбы: груша напряжение: 200-250 В мощность: 9 Вт световой поток: 850 лм срок службы: 30000 ч эквивалент лампы накаливания: 85 Вт Лучшая фитолампа 2021 года по соотношению цены и качества. Если ваши растения перешли на «темную сторону» и страдают от недостатка освещения, то этот гаджет станет для них спасением. По крайней мере, так уверяют в своих отзывах на Яндекс.Маркете счастливые обладатели фитолампы от Uniel. Устройство подходит для обычных светильников с широким патроном, а при его использовании растения дают побеги, зеленеют и разворачивается по направлению к пусть и искусственному, но свету. А что еще нужно от хорошей и дешевой фитолампы? Плюсы: светит ярко, не греется, невысокая стоимость, отличные отзывы. Минусы: нет.

Источник: basetop.ru