Вербное воскресенье 2021: Дата и история праздника

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2021 году Вербное воскресенье отмечается 25 апреля.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2021 году - 25 апреля. У праздника несколько названий - Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, "неделя ваий" (греч. "ваиа" - пальма)".

История праздника

Этот праздник отмечается накануне страстной недели и Пасхи - и напоминает о тех евангельских событиях, которые предшествовали крестному страданию Христа и Воскресению. Вот как рассказывает о них отец Александр Мень в книге "Таинство, слово и образ":

"Близится Пасха иудейская. Иисус снова в Вифании, где проводит субботу.

А вечером следующего дня Он верхом спускается с Елеонской горы, направляясь к стенам Иерусалима. Под Ним осел, символ мира. Христос едет как Царь, несущий примирение. Галилейские паломники сопровождают Его криками: "Осанна Сыну Давидову! Слава в вышних!.."

В городе смятение. "Кто это?" - спрашивают люди, выходя к воротам. "Это Иисус, Пророк из Назарета", - отвечают богомольцы. Они машут пальмовыми ветвями. Так принято приветствовать победителя. Они надеются, что Пророк-Мессия даст им освобождение от власти язычников. С болью в сердце обращается Иисус к Иерусалиму: "О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих..."

Христос впервые не отклоняет восторгов толпы. Он ждет, испытывая сердца человеческие. До последнего мгновения не поздно. Он несет Благую Весть, а люди хотят сигнала к восстанию.

Между ними и Сыном Давидовым пролегла пропасть. Даже Его ученики заражены общим ослеплением. Они спорят между собой, деля будущие места у трона. Окруженный народом, но одинокий, вступает Иисус в столицу, проходит по праздничным улицам. Он продолжает идти через века, вслушиваясь в голоса людей. Он говорит им: "О, если бы вы узнали, что служит к миру вашему! До последнего момента еще не поздно..."".

"На богослужении Лазаревой субботы поются воскресные песнопения в знак предвозвещения Пасхи. Во время всенощной под праздник Входа Господня в

Иерусалим люди стоят с ветвями. На Востоке - это ветви пальм, лавра и цветы; у нас - вербы, вестницы наступающей весны. Обычай освящать пальмы был введен Церковью в IV веке. Отсюда название праздника - "неделя ваий" (греч. "ваиа" - пальма)".

Кондак (торжественное песнопение) праздника:

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял ecu, зовущих Ти: благословен ecu, грядый Адама воззвати.

Народные поверья

В старину веточками вербы лечили - по народному поверью, хлестали больного человека по спине, приговаривая слова:

«Верба, верба, вербочка,

Золотая вербочка.

А я вербой похлещу,

И скажу присловье:



Верба, дай, здоровья!».

Вербу даже давали домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.

Приметы

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Дует ветер – ждать холодного лета.

Ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.

Источник: kp.ru