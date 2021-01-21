Как правильно мыть машину зимой?

Эксперты рекомендуют следовать некоторым правилам, чтобы сделать машину чистой в зимний период и при этом не повредить ей.

Машину не рекомендуется мыть при температуре -10°С

Мытье машины зимой так же важно, как и в теплые месяцы — возможно, даже в большей степени. Значительное количество песка, грязи и слякоти могут накапливаться на вашем автомобиле, и нести угрозу потенциального повреждая кузова со временем. Но неправильная зимняя мойка может привести к замерзанию воды на некоторых деталях автомобиля, что должны двигаться плавно.

Эксперты рекомендуют следовать некоторым правилам, чтобы сделать машину чистой в зимний период и при этом не повредить ей.

Не мойте машину при сильном морозе

Это правило знают многие, так же часто им пользуются как опытные автомобилисты, так и новички. Это связано не только с нежеланием возиться на холоде, но и замерзанием отдельных составляющих в авто.

Машину не рекомендуется мыть при температуре -10°С.

Причина проста: вода, вылитая на машину, замерзнет слишком быстро, и ее нельзя слишком быстро высушить. Это означает, что петли, уплотнители и другие детали могут замерзнуть, и при дальнейшей попытке открыть их повредятся.

Даже некоторые автомойки не работают при сильных морозах, избегая услужений при просушке деталей. В тех случаях, когда машина все-таки нуждается в очистке, следует найти обслуживание в специальных боксах.

Рекомендации при мойке авто зимой

При температуре ниже 10 градусов мороза в первую очередь следует вымыть внешнюю поверхность авто. Это гарантирует, что перед тем, как выехать с автомойки, останется достаточно времени для просушки некоторых частей автомобиля в избегании их замерзания.

Следует предварительно узнать, как зимняя погода может повлиять на высокотехнологичные функции вашего автомобиля.

После того, как вы помыли машину, важно высушить все участки, где вода может легко замерзнуть. Рекомендуется открыть все двери и вытереть дверные коробки и окружающие их уплотнительные резинки.

Оставьте двери открытыми, чтобы они высохли на воздухе, пока не будете готовы покинуть автомойку. Следует распылить смазку на дверные петли, замки и замочные скважины, а также на защелку капота, чтобы они были должным образом смазаны и не допускали скопления влаги.

Правила очистки машины в автомойке

Проверьте, нет ли снега и слякоти в колесных арках и подкрылках вашего автомобиля. Их следует промыть с помощью насадки для автомойки. Это может занять некоторое время, если на улице особенно холодно, но данная очистка поможет избежать множества неприятных поломок и дополнительных трат.

Слякоть или снег скапливаются возле колесных дисков. Если они замерзнут под подкрылками, это может повредить резину ваших шин или, в крайнем случае, раму автомобиля.

Некоторое время нужно потратить на уборку внутри вашего автомобиля с помощью пылесоса. Это не только поможет убрать всю дорожную соль, которая не заметна на наших ботинках, но и даст дополнительного времени для высыхания остальных деталей.

В большинстве автоматизированные автомойки для сушки автомобилей используется мощный вентилятор для сушки автомобиля. При его наличии следует выезжать медленно, иначе вода может остаться и заморозить ваши окна, двери, капот или багажник, вызывая проблемы при их дальнейшем открытии.

Источник: comandir