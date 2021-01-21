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Красота / Общество

Когда подстригать ногти по лунному календарю в феврале 2021 года

11:20 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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10, 11 февраля: Луна перемещается в Знак Водолея, и 10 числа, в день перед Новолунием, можно смело отправляться к мастеру маникюра.

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Сделать образ привлекательным помогают мелочи, а привлечь удачу — знания наших предков

Сделать образ привлекательным помогают мелочи, а привлечь удачу — знания наших предков. В лунном календаре на февраль 2021 года отражены советы астрологов, которые помогут превратить рутинную стрижку ногтей в ритуал по привлечению в жизнь позитивных событий.

Стричь ногти наши предки старались в определенные дни недели, веря, что так получится уберечься от неприятностей и сохранить красоту рук. Эксперты рекомендуют не пренебрегать мудрыми советами, а также учитывать энергетику ночного светила, чтобы каждая процедура не только приносила удовольствие, но и положительно влияла на состояние ногтей.

1 февраля: убывающая Луна в Деве — отличное время для ухаживающих процедур. Ногти, подстриженные в этот день, будут отрастать медленно, будут здоровыми и крепкими. Тем, кому хочется отрастить длинные ногти, от стрижки стоит воздержаться.

2, 3 февраля: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Весов. В эти дни стрижка ногтей уместна, однако форму ногтей стоит сделать закругленной, чтобы избежать конфликтов и недопонимания с окружением.

4, 5 февраля: влияние убывающей Луны в Скорпионе неоднозначно, поэтому астрологи рекомендуют заменить стрижку ногтей ухаживающими процедурами. Укрепляющие ванночки с целебными маслами пойдут на пользу и сделают руки привлекательными.

6, 7 февраля: под влиянием Стрельца ногти стричь лучше всего 7 числа. В этот день заостренная форма ноготков поможет привлечь в жизнь нужные перемены. 6 февраля ухаживать за руками нужно с осторожностью — есть риск занести инфекцию.

8, 9 февраля: стричь ногти под влиянием убывающей Луны в Козероге следует с осторожностью. В эти дни есть риск нарушить рост кутикулы, поэтому острыми инструментами лучше не пользоваться.

10, 11 февраля: Луна перемещается в Знак Водолея, и 10 числа, в день перед Новолунием, можно смело отправляться к мастеру маникюра. 11 февраля процедуры стоит свести к минимуму. Стрижка ногтей в этот день может обернуться потерей сил и удачи.

12, 13 и 14 февраля: начало своего роста Луна проведет в Знаке Рыб. Это время отлично подходит для любых процедур с ноготками, в том числе и для наращивания. Яркий маникюр подчеркнет индивидуальность и поможет сохранить хорошее настроение на долгие дни.

15, 16 февраля: сохранить здоровые и крепкие ногти, избежать расслоения и ломкости помогут ухаживающие процедуры. Луна перемещается в Знак Овна, и стричь ноготки в такие дни не стоит, чтобы исключить перепады настроения.

17, 18 и 19 февраля: стричь ногти во время пребывания растущей Луны в Тельце — к прибыли и спокойствию. Закругленная форма ногтевых пластин поможет спокойно реагировать на происходящие события и не расстраиваться по пустякам.

20, 21 февраля: стать неуязвимыми для неприятностей и недоброжелателей получится, если подстричь ногти во время пребывания Луны в Близнецах. Процедуру лучше всего приурочить к 21 числу. 20 февраля — время для ухода за руками в целом.

22, 23 и 24 февраля: под влиянием Рака ногти стоит стричь в первой половине дня, чтобы сохранить позитивный настрой и исключить недопонимание с близкими людьми. 24 числа лучше всего воспользоваться профессиональными процедурами, чтобы укрепить ногтевые пластины.

25, 26 февраля: Луна во Льве — не время для активной работы с ноготками. Стрижка ногтевых пластин может привести к снижению иммунитета и проблемам с контролем над эмоциями.

27, 28 февраля: Полнолуние 27 числа и дальнейшее убывание Луны пройдет в созвездии Девы. 27 числа стрижка ногтей поможет уберечься от проблем и оставить за спиной невзгоды. 28 числа стричь ногти нежелательно из-за вероятности столкнуться с неприятностями из прошлого.

Стрижка ногтей, сколь бы рутинной она ни была, должна проводиться в хорошем настроении, чтобы негатив не стал причиной дальнейших проблем. Не менее важен и уход за руками, чтобы в зимний период они по-прежнему оставались красивыми и ухоженными.

Источник: dailyhoro.ru

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