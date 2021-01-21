Сколько учителей готовы отдать роботам проверку домашних работ

Учителя готовы отдать роботам проверку домашних работ

Большинство школьных учителей в России готовы передать искусственному интеллекту работу по проверке домашних зданий, контрольных работ, а также обязанность заполнять журналы и другие документы — эти обязанности занимают "львиную долю" их времени, говорится в исследовании команды интерактивной рабочей тетради Skysmart, разработанной совместно с издательством "Просвещение". С материалами исследования ознакомилось РИА Новости.

Авторы в январе поговорили с 1,4 тысячи учителей из разных регионов России о том, на какие действия у них уходит больше всего рабочего времени и о том, есть ли у них возможность мотивировать учеников к учёбе. Оказалось, что почти половина учителей (43%), тратит на проверку домашних заданий более десяти часов в неделю. Столько же у каждого четвертого педагога уходит на подготовку к урокам.

"Большинство учителей (70%) хотели бы автоматизировать проверку домашних заданий и контрольных работ (64%). Больше половины (53%) педагогов считают, что заполнять журналы и другую сопутствующую документацию должен искусственный интеллект", — говорится в материалах.

Согласно полученным данным, большинство учителей (52%) занимаются заполнением отчётов от 4 до 6 часов в неделю. У 83% респондентов на совещания тратится от 1 до 3 часов в неделю. Такое же количество времени 69% учителей посвящают подготовке классной комнаты к началу занятий. В результате у большинства педагогов (59%) остается не более 3 часов в неделю на индивидуальные консультации учеников.

При этом только 27% респондентов выступают за то, чтобы совершенно убрать заполнение отчетов. Каждый четвертый (23%) педагог хотел бы делегировать другим сотрудникам школы подготовку классных комнат, а 34% — работу над школьными мероприятиями. Уменьшить время на проведение совещаний считают нужным 42% опрошенных.

Большинство учителей хотело бы оставить за собой проведение индивидуальных консультаций (62%), общение с родителями (53%) и реализацию своих инициатив (57%). По мнению педагогов, интерес к предмету и индивидуальный подход больше всего мотивирует учеников на хорошую учебу, но именно на это у педагогов остается меньше всего времени. При этом 39% учителей готовы больше времени уделять на индивидуальные консультации школьников, если на это выделят рабочие часы, а 32% — если удастся уменьшить нагрузку в других областях работы.