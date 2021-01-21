21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список

15:20 21.01.2021 Фото: pxhere
0

Рекомендуется не посылать одновременно продукты и вещи, а разделять их в разные посылки.

% name% title
Не стоит отождествлять российские колонии и западные тюрьмы, о которых многие наслышаны или видели в приключенческих фильмах

В России 17 января 2021 года изменились правила передачи посылок заключенным. Ограничения касаются максимального веса посылки и бандероли – 20 кг и 5 кг соответственно. До этого параметры отправлений регулировались почтовыми нормативами.

Передачи в СИЗО обычно привозят родственники лично, а заключенным в колонии посылают по почте или через интернет-сервис доставки отправлений в места лишения свободы.

Разрешается класть в посылки:

  • продукты питания в заводских упаковках, не скоропортящиеся и не требующие термической обработки перед употреблением; сигареты, чай в фабричных упаковках;
  • личные вещи, гигиенические принадлежности, учебники, канцелярские принадлежности, настольные игры, одноразовую посуду, предметы религиозного культа, спортивный костюм.

На официальном сайте ФСИН размещен подробный список вещей и продуктов, которые можно положить в посылку, а также вид упаковок для всех наименований.

Список достаточно широкий. Он позволяет родным заключенного максимально скрасить дни его пребывания в колонии или тюрьме.

Однако существуют и строгие запреты:

  • нельзя передавать домашнюю консервацию, грибы;
  • наркотики;
  • лекарства (кроме жизненно необходимых, прописанных врачами);
  • колющие и режущие предметы;
  • дорогие вещи.

Список запрещенных вложений также публикуется на официальных сайтах. Во многих местах заключения есть свои собственные ограничения, которые доводятся до сведения родственников.

Рекомендуется не посылать одновременно продукты и вещи, а разделять их в разные посылки.

Не стоит отождествлять российские колонии и западные тюрьмы, о которых многие наслышаны или видели в приключенческих фильмах. В каждой стране свои правила и законы. Например, в странах Востока, как и в средние века, сажают в ямы, побивают камнями, травят дикими животными, морят голодом.

Источник: 1rre.ru

новые правила передача заключенным посылка посылка заключенному что можно что нельзя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому вы передаете посылки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтранная россыпь жуков в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска попало на фото. Откуда мёртвые насекомые, ответил Виктор Матко
15:40 21-01-2021
Странная россыпь жуков в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска попало на фото. Откуда мёртвые насекомые, ответил Виктор Матко
Смертность от коронавируса в России: Число летальных случаев за сутки на 21 января озвучил оперштаб
15:36 21-01-2021
Смертность от коронавируса в России: Число летальных случаев за сутки на 21 января озвучил оперштаб
Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные
15:34 21-01-2021
Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные
БердскНазвал подарком квартиры в микрорайоне Белокаменном бизнесмена Голубева для переселенцев из аварийного дома Евгений Юрченко из минЖКХ. Смотрите фото и видео
15:33 21-01-2021
Назвал подарком квартиры в микрорайоне Белокаменном бизнесмена Голубева для переселенцев из аварийного дома Евгений Юрченко из минЖКХ. Смотрите фото и видео
Решил уйти со всех постов в РСПП Чубайс. Почему он принял это решение, рассказываем
15:30 21-01-2021
Решил уйти со всех постов в РСПП Чубайс. Почему он принял это решение, рассказываем
Направила новый запрос о правовой помощи у Германии из-за отравления Навального прокуратура
15:26 21-01-2021
Направила новый запрос о правовой помощи у Германии из-за отравления Навального прокуратура
В Новосибирской области в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
15:21 21-01-2021
В Новосибирской области в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список
15:20 21-01-2021
Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список
Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует
15:15 21-01-2021
Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует
Набрало 38 млн просмотров за 2 дня видео Навального о якобы "дворце" Путина 1
15:14 21-01-2021
Набрало 38 млн просмотров за 2 дня видео Навального о якобы