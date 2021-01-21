Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список

Рекомендуется не посылать одновременно продукты и вещи, а разделять их в разные посылки.

Не стоит отождествлять российские колонии и западные тюрьмы, о которых многие наслышаны или видели в приключенческих фильмах

В России 17 января 2021 года изменились правила передачи посылок заключенным. Ограничения касаются максимального веса посылки и бандероли – 20 кг и 5 кг соответственно. До этого параметры отправлений регулировались почтовыми нормативами.

Передачи в СИЗО обычно привозят родственники лично, а заключенным в колонии посылают по почте или через интернет-сервис доставки отправлений в места лишения свободы.

Разрешается класть в посылки:

продукты питания в заводских упаковках, не скоропортящиеся и не требующие термической обработки перед употреблением; сигареты, чай в фабричных упаковках;

личные вещи, гигиенические принадлежности, учебники, канцелярские принадлежности, настольные игры, одноразовую посуду, предметы религиозного культа, спортивный костюм.

На официальном сайте ФСИН размещен подробный список вещей и продуктов, которые можно положить в посылку, а также вид упаковок для всех наименований.

Список достаточно широкий. Он позволяет родным заключенного максимально скрасить дни его пребывания в колонии или тюрьме.

Однако существуют и строгие запреты:

нельзя передавать домашнюю консервацию, грибы;

наркотики;

лекарства (кроме жизненно необходимых, прописанных врачами);

колющие и режущие предметы;

дорогие вещи.

Список запрещенных вложений также публикуется на официальных сайтах. Во многих местах заключения есть свои собственные ограничения, которые доводятся до сведения родственников.

Рекомендуется не посылать одновременно продукты и вещи, а разделять их в разные посылки.

Не стоит отождествлять российские колонии и западные тюрьмы, о которых многие наслышаны или видели в приключенческих фильмах. В каждой стране свои правила и законы. Например, в странах Востока, как и в средние века, сажают в ямы, побивают камнями, травят дикими животными, морят голодом.

Источник: 1rre.ru