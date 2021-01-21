С Днем инженерных войск 2021 мощные геройские поздравления для настоящих мужчин 21 января

Сейчас мы не воюем. По крайней мере мы не воюем здесь, в своем доме. Отшумела Великая Отечественная война, прошла Первая мировая и вторжение Наполеона. Жизнь идет своим чередом, а мы с благодарностью и гордостью думаем о тех, кто помогал добывать победу и защищал свою Родину — о служащих инженерных войск России.
История этой ветки армии начинается с Петра I, того самого великого царя, который сумел преобразовать Русь. В 1701 году Петр I издает указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В ней готовили первых саперов. В 1712 году император приказал разделить инженерную школу и школу пушкарского приказа. Чуть позже была создана инженерная школа в Санкт-Петербурге, и уже через года московскую школу перевели в Санкт-Петербург и объединили с существовавшей там.
Служащие в инженерные войсках принимали участие во всех сражениях, происходивших на территории России, как в времена империи, так и потом, выполняя свой долг перед Родиной и соотечественниками. Первый президент России Борис Ельцин отметил заслуги инженерных войск в своем указе от 18 сентября 1996 г., установив отмечать День инженерных войск 21 января.
Как минимум поздравьте тех пользователей Windows, кто хоть один раз играл в сапера.
***
Инженерные войска — это вам не грусть-тоска,
Это сила, это смелость, это ловкость и умелость,
Это жизненное кредо — быть всегда и во всем первым,
Помогать в боях в войну, в мир — поддерживать страну.
Честность, мужество, отвага — ваша главная задача,
Пусть же в вашем деле правом Вам сопутствует удача!
***
Инженерные войска,
Поздравляем вас, ура!
Храбрости и силы,
Были, чтоб счастливы!
В гору пусть идут дела,
Дома ждет всегда семья,
Мира вам, тепла, покоя,
***
Поздравляю с Днём инженерных войск и хочу пожелать всегда быть на уверенных позициях при верных целях и бравых силах. Пусть судьба уберегает от опасностей и бед, пусть сердце греет любовь близких, пусть рядом будет всегда дружеский совет.
***
Страна спокойно спит пока
Есть инженерные войска.
В день этих войск желаю Вам,
Чтоб в страхе не спалось врагам.
Когда наследники Петра
На пост торопятся утра.
Желаю здравия и мира,
И рядовым, и командирам!
***
Поздравляем инженерные войска
От души с их праздником великим.
За заслуги вам спасибо, за дела
Рады мы поздравить вас, друзья,
А ведь с вами нам никто не страшен.
Вас оставить без внимания нельзя,
Очень уважаем службу вашу.
К вашему столу приносим яства.
Развести все тучи и препятствия,
Устранить желаем все опасности.
***
С Днем войск инженерных!
Желаем вам всем
Побед ежедневных
Над морем проблем!
Ночами пусть спится,
Мечтается днем,
А войн не случится
***
Поздравляем с уваженьем
Инженерные войска,
Сил желаем и везенья,
Всем здоровья на века.
Уникальных разработок,
Мощи, мужества, ума,
Возгордилась вся страна!
***
С Днем инженерных войск
Примите поздравленья,
Кто в праздники и будни
На службе, на ученьях.
В боеприпасах — профи,
Когда разлиты реки,
Вы строите мосты.
Желаем звездопада
На ваши мы погоны,
Пускай всегда вам рады,
И ждут с любовью дома!
***
Нелегко догнать пока
Инженерные войска,
Здесь умение, старанье,
И стратегий пониманье,
Так что будем поздравлять,
Вас, ребята, так держать.
Распишитесь в полученьи
Счастья, радости, везенья.
Много ярких, долгих лет,
Служба будет пусть легка,
Без задоринки, сучка!
***
Воля будет пусть железной,
Сила будет пусть крепка.
Поздравляю вас сегодня,
Службы только интересной
Пожелать хочу я вам,
Жизнь пускай не будет пресной.
Слава дерзким всем бойцам!
***
Инженерные войска,
Поздравлять спешу,
Пожелать хочу!
Сделали так много,
Для нашей вы страны,
Счастья вам желаю,
Чтоб сбылись мечты!
Чтобы вы не знали,
Горя, бед и зла,
Не пришла беда!
Источник: pozdravok.ru