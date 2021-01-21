С Днем инженерных войск 2021 мощные геройские поздравления для настоящих мужчин 21 января

Служащие в инженерные войсках принимали участие во всех сражениях, происходивших на территории России, как в времена империи, так и потом, выполняя свой долг перед Родиной и соотечественниками.

С Днем инженерных войск - 21 января 2021 года

Сейчас мы не воюем. По крайней мере мы не воюем здесь, в своем доме. Отшумела Великая Отечественная война, прошла Первая мировая и вторжение Наполеона. Жизнь идет своим чередом, а мы с благодарностью и гордостью думаем о тех, кто помогал добывать победу и защищал свою Родину — о служащих инженерных войск России.

История этой ветки армии начинается с Петра I, того самого великого царя, который сумел преобразовать Русь. В 1701 году Петр I издает указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В ней готовили первых саперов. В 1712 году император приказал разделить инженерную школу и школу пушкарского приказа. Чуть позже была создана инженерная школа в Санкт-Петербурге, и уже через года московскую школу перевели в Санкт-Петербург и объединили с существовавшей там.

Служащие в инженерные войсках принимали участие во всех сражениях, происходивших на территории России, как в времена империи, так и потом, выполняя свой долг перед Родиной и соотечественниками. Первый президент России Борис Ельцин отметил заслуги инженерных войск в своем указе от 18 сентября 1996 г., установив отмечать День инженерных войск 21 января.

Как минимум поздравьте тех пользователей Windows, кто хоть один раз играл в сапера.

***

Инженерные войска — это вам не грусть-тоска,

Это сила, это смелость, это ловкость и умелость,

Это жизненное кредо — быть всегда и во всем первым,

Помогать в боях в войну, в мир — поддерживать страну.

Честность, мужество, отвага — ваша главная задача,

Пусть же в вашем деле правом Вам сопутствует удача!

***

Инженерные войска,

Поздравляем вас, ура!

Храбрости и силы,

Были, чтоб счастливы!

В гору пусть идут дела,

Дома ждет всегда семья,

Мира вам, тепла, покоя,



Чтобы вы были здоровы!

***

Поздравляю с Днём инженерных войск и хочу пожелать всегда быть на уверенных позициях при верных целях и бравых силах. Пусть судьба уберегает от опасностей и бед, пусть сердце греет любовь близких, пусть рядом будет всегда дружеский совет.

***

Страна спокойно спит пока

Есть инженерные войска.

В день этих войск желаю Вам,

Чтоб в страхе не спалось врагам.

Когда наследники Петра

На пост торопятся утра.

Желаю здравия и мира,

И рядовым, и командирам!

***

Поздравляем инженерные войска

От души с их праздником великим.

За заслуги вам спасибо, за дела



Да за честные награды без ошибок.Рады мы поздравить вас, друзья,А ведь с вами нам никто не страшен.Вас оставить без внимания нельзя,Очень уважаем службу вашу.К вашему столу приносим яства.Развести все тучи и препятствия,Устранить желаем все опасности.

***

С Днем войск инженерных!

Желаем вам всем

Побед ежедневных

Над морем проблем!

Ночами пусть спится,

Мечтается днем,

А войн не случится



Теперь и потом!

***

Поздравляем с уваженьем

Инженерные войска,

Сил желаем и везенья,

Всем здоровья на века.

Уникальных разработок,

Мощи, мужества, ума,



Чтобы вашею работойВозгордилась вся страна!

***

С Днем инженерных войск

Примите поздравленья,

Кто в праздники и будни

На службе, на ученьях.

В боеприпасах — профи,



А с техникой на ты.Когда разлиты реки,Вы строите мосты.

Желаем звездопада

На ваши мы погоны,

Пускай всегда вам рады,

И ждут с любовью дома!

***

Нелегко догнать пока

Инженерные войска,

Здесь умение, старанье,

И стратегий пониманье,

Так что будем поздравлять,

Вас, ребята, так держать.

Распишитесь в полученьи

Счастья, радости, везенья.



Жить желаем вам без бед,Много ярких, долгих лет,Служба будет пусть легка,Без задоринки, сучка!

***

Воля будет пусть железной,

Сила будет пусть крепка.

Поздравляю вас сегодня,



Инженерные войска.

Службы только интересной

Пожелать хочу я вам,

Жизнь пускай не будет пресной.

Слава дерзким всем бойцам!

***

Инженерные войска,

Поздравлять спешу,



Крепкого здоровья,Пожелать хочу!

Сделали так много,

Для нашей вы страны,

Счастья вам желаю,

Чтоб сбылись мечты!

Чтобы вы не знали,

Горя, бед и зла,



Чтобы к вам вовеки,Не пришла беда!

Источник: pozdravok.ru