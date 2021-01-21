21 января - Международный день объятий: Клевые поздравления в теплый праздник

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. Кстати, именно молодежь в последние годы проводит 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность.

Приятно и то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.

Чудесные слова в праздник

В твоих глазах я вижу сладость,

И в них мечтаю и живу!

Ты — моя истинная слабость,



Тобой безмерно дорожу!В твоих руках лавины страсти,Надёжность, искренность, любовь!В дни испытаний и ненастийОни укроют меня вновь!Я в день объятий так хочуТебя к душе прижать поближе!Ты знаешь всё, о чём молчу!Друг друга мы без слов услышим!

С Днем объятий поздравляем

Всех, кто знает в этом толк.

Страсти, нежности желаем,

Чтоб мороз сломить не смог.

Пусть от сильных рук горячих

Мир покажется теплей.

Вам желаем настоящих



Сладких, трепетных идей.Наслаждайтесь, предавайтесьВы душевному огню!Увлекайтесь и влюбляйтесь,Чтоб украсить жизнь свою!

Обнимался в жизни каждый,

Хоть разочек, хоть однажды.

Ласка нежных тёплых рук



Исцелит любой недуг!Ведь недаром праздник этотВ зимний день нам дарит лето.Поздравляю с ним тебя!Обними скорей меня!

Романтикой наполнен этот день,

Усладой от твоих прикосновений.

Тебя мне обнимать совсем не лень,



Ведь это – мир восторженных мгновений.Рукой легко коснусь твоей щекиИ обезумев в тот же миг от счастья,Пойму, что всем законам вопреки,Мой разум не в моей отныне власти!

Так хочу тебя сегодня

Я к груди своей прижать!

Отказать мне невозможно –



Праздник нужно отмечать!Обними меня покрепче,Нежно, ласково, любя,Чтобы стало сердцу легче!А потом – и я тебя!

В день объятий ликует январь,

Перламутром деревья сверкают,

Убегают проблемы все вдаль,



И заботы снежинками тают.Я сегодня тебя поднимуНа вершину безумного счастья.Поцелую, прижму, обниму,Это праздник продлить в нашей власти!

С днём объятий поздравляю,

Счастья и любви желаю,

Обними же ты скорей,



Всех знакомых и друзей.Чтобы больше счастья было,Нежность дарим мы тебе,Обнимаем крепко — крепко,Больше чтоб любви в судьбе!

Любимый, просто улыбнись,

Когда читаешь поздравленье,

Любовь нам дарит эту жизнь,



А я тебе — стихотворенье.Пусть день объятий для тебяВолшебной сказкой обернется,Ты относись ко мне, любя,Поверь, родной, тебе зачтется!

Любимый, от всей души хочу поздравить тебя с Днем объятий и пожелать тебе счастья и взаимной любви! Пусть каждый миг все самое лучше происходит в твоей жизни, помни, что я люблю тебя и хочу всегда делать тебя счастливым! Не забывай и о том, что мы сегодня должны как можно больше обниматься, ведь недаром день объятий пришел к нам!

День объятий – классный праздник!

Повод есть всех обнимать.



Если вы в душе проказник,Можно смело приставатьИ к соседям, и к прохожим,Даже шефа и коллегИгнорировать негоже,Ведь поздравить нужно всех!

Обнимашки, целовашки, мы с тобой такие няшки! - прикольные стихиДавай! Объятий не жалей! - песняТак что будь мужчиной

Тебя всегда спешу понять,



Подруга, дай тебя обнять!Желаю смело в День объятийВосторга от людей приятных,Краснеть от бурных комплиментов,Летать от сказочных моментов!Пускай осанка будет стройной,Ну а жених – тебя достойным!

Источник: calend.ru