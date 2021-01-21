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Введение ковид-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. Что думают остальные?

08:45 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер "ковид-паспортов".

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Почти 60 процентов россиян выступили против "ковид-паспортов"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Введение ковид-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. Что думают остальные?Новые 11 препаратов для лечения коронавируса назвал эффективными МурашкоЕщё 1206 новостей

Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.
Идею введения специального документа поддержали 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой "паспорт".
Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55 и 18 процентов соответственно).

Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер "ковид-паспортов". Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.

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