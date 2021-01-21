Огурцы желтеют: чем полить или что делать?

Для получения здоровой красивой рассады этой овощной культуры нужно учесть множество различных нюансов. Придерживаясь всех секретов выращивания, вы сможете без проблем собрать щедрый урожай ранних огурчиков.

Несмотря на трепетный уход за сеянцами огурцов, нередко огородник сталкивается с неприятной проблемой – у растений начинают желтеть листики

Выращивая огурцы из рассады, можно получить очень ранний урожай (на 15-20 дней раньше основного, выращенного без рассады). Для получения здоровой красивой рассады этой овощной культуры нужно учесть множество различных нюансов и определённых рекомендаций. Придерживаясь всех секретов выращивания, вы сможете без проблем собрать щедрый урожай ранних огурчиков.

Причины пожелтения огуречной рассады

Несмотря на трепетный уход за сеянцами огурцов, нередко огородник сталкивается с неприятной проблемой – у растений начинают желтеть листики.

Недостаток света

Поскольку огурцы относятся к скороспелым овощным культурам, они отличаются высокой интенсивностью фотосинтетических процессов. Растения положительно реагируют на увеличение освещённости. Высокий урожай плодов можно получить при выращивании культуры на открытых, хорошо освещаемых участках.

Желтеющие нижние листочки на рассаде – характерный признак дефицита света. Из-за большого размера верхних листьев к нижнему ярусу может не попадать достаточное количество света.

Нужно:

переставить рассаду в хорошо освещаемое место (южное или южно-восточное окно);

в фазу семядольных листьев 3-4 дня без перерывов досвечивать фитолампами;

организовать дополнительное освещение (длительность светового дня должна составлять не менее 16 часов).

Недостаток влаги

Огуречная рассада отличается быстрым темпом роста, поэтому растения нуждаются в большом количестве влаги. При дефиците влаги происходит нехватка элементов питания, ведь они поглощаются корнями в растворенном виде. Поливать сеянцы нужно отстоянной подогретой до +25…+28 градусов водой 3 раза в неделю.

Поражение грибковыми заболеваниями

Поражение растений возбудителями грибковых заболеваний может быть причиной пожелтения листьев. При выращивании рассады в парнике иногда происходит нарушение поливного и температурного режима.

Чрезмерно увлажнённый почвенный субстрат и повышенная влажность воздуха провоцируют развитие грибковых болезней.

Оптимальная влажность воздуха 70-75%, почвы 70-80%. Необходимо обработать поражённые растения растворами фунгицидов.

Нехватка питательных веществ

С почвы эта овощная культура выносит относительно мало питательных веществ, но из-за высокого темпа их поглощения, скороспелости и размещения корней в верхнем шаре грунта у огурца высокие требования к почвенному плодородию. В первые две недели после появления всходов растению необходимо обеспечить усиленное азотное питание.

Визуальная диагностика нехватки элементов питания:

листовая пластинка по краям начала желтеть и сохнуть, возможно, растению не хватает Mg или K;

листик стал жёлтого цвета, а прожилки остались зелёными – нехватка Fe и Mn;

верхняя часть листовой пластинки пожелтела – нехватка Cu.

Дефицит макро- и микроэлементов нужно устранять проведением подкормок специальными микроудобрениями.

Повреждение корней рассады

У этой овощной культуры очень хрупкая и нежная корневая система, поэтому огурцы часто выращивают без пикировки. Некоторые огородники предпочитают высаживать семена сразу в отдельные ёмкости, чтобы при пересадке не травмировать корни растения. Корневую систему также могут повреждать вредители, или корни могут быть повреждены в результате прополки и удаления сорняков. Когда происходит эта неприятная ситуация, растение не может поглощать элементы питания. Первыми реагируют листовые пластинки – они желтеют.

Солнечный ожог

Пятна бледно-жёлтого оттенка на листьях появляются вследствие ожога солнечными лучами. Поливать рассаду нужно под корень, следить, чтобы на листьях не скапливался конденсат.

Болезни и лечение

Ложная мучнистая роса

На листовых пластинках появляются множественные пятна светло-жёлтого оттенка, со временем листья и плеть засыхают.

Растения обрабатывают такими растворами, как: Морестан, Байлетон, Квадрис-250, Каратан, Ридомил голд МЦ, Сапроль, а также суспензией коллоидной серы.

Корневая гниль

Корешки буреют, истончаются и засыхают, со временем весь стебель гибнет. Причиной может быть:

холодная поливная вода;

глубоко посаженные семена;

загущённые посадки;

резкие температурные скачки.

Чтобы исключить эту неприятную ситуацию, перед посадкой рассады в почву вносят биопрепарат Триходермин.

Вредители

Тля

Вредителя можно найти на верхушке побега, нижней стороне листовой пластинки и на стебле. Тля высасывает клеточный сок, истощая рассаду.

Растения обрабатывают мыльным раствором или раствором инсектицида.

Паутинный клещ

Представляет собой насекомое размером до 1 мм, которое питается клеточным соком. Растение начинает иссыхать и гибнет. При поражении этим вредителем растения обрабатывают растворами инсектицидов (Акрекс, Кельтан, Би-58 новый, Карбофос, Актеллик, Тедионом). Биологический метод борьбы – использование клеща фитосейулюса.

Белокрылка

Личинки вредителя питаются клеточным соком растений, рассада увядает и погибает. Растения обрабатывают такими растворами, как: Актеллик, Конфидор, Командор.

Ростковая муха

Личинки вредителя повреждают и прогрызают посеянные или уже проросшие семена, всходы. Для борьбы используют раствор инсектицида, в почву высевают протравленный семенной материал.

Профилактика

Для того чтобы минимизировать повреждение растений насекомыми-вредителями и возбудителями болезней, необходимо:

придерживаться севооборота;

приобретать семенной материал, характеризующийся устойчивостью к болезням;

семена перед посевом протравливать;

придерживаться режима поливов;

своевременно подкармливать растения;

вовремя реагировать на первые проявления болезней и вредителей;

убирать повреждённые растения;

уничтожать сорняки;

убирать с участка растительные остатки по завершению вегетационного периода.

Способы восстановления огуречной рассады

Чаще всего с растениями случаются такие проблемы:

растения не поливают водой, а опрыскивают – подсыхает нижний шар грунта, корневая система начинает засыхать. Нужно немедленно начать хорошо поливать рассаду, почвенный ком должен быть всегда в увлажнённом состоянии;

рассада залитая – корневая система гибнет от кислородного голодания и избытка влаги. Проверьте, не забилось ли дренажное отверстие, прочистите его;

полив чрезмерно обильный, а температура почвы и воздуха низкая – развивается корневая гниль. Уцелевшим растениям промывают корни в растворе перманганата калия, пересаживают в свежий почвенный субстрат;

если в почвенном субстрате содержится большое количество соединений азота, растения часто поливают и в помещении высокая температура воздуха, рассада сильно разрастается. Следует снизить температуру, уменьшить интенсивность поливов, остановить подкормку.

Уже очень скоро начнётся новый дачный сезон, поэтому пора задуматься о посеве семян и выращивании рассады. Чтобы избежать огорчений и разочарований, с самого начала старайтесь делать все правильно, ведь этот процесс имеет много тонкостей. Пробуйте сами, экспериментируйте, создавайте растениям необходимые условия, и у вас все обязательно получится!

Источник: rostok