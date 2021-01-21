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Почему огурцы кривые? Причины и как исправить ситуацию

17:50 21.01.2021 Фото: pxhere
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Вместо ровных и гармоничных пупырчатых огурчиков мы порой наблюдаем экземпляры, достойные кисти самого Пикассо. Но уже давно замечено, что деформация плодов связана с нарушениями в агротехнике.

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Чаще всего причиной является несбалансированный состав питательных элементов в почве

Вместо ровных и гармоничных пупырчатых огурчиков мы порой наблюдаем экземпляры, достойные кисти самого Пикассо. Но уже давно замечено, что деформация плодов связана с нарушениями в агротехнике.

Дефицит микроэлементов

Чаще всего причиной появления корявых и искривлённых огурцов является несбалансированный состав питательных элементов в почве.

Калийное голодание

Если даже в начале сезона содержание калия в грунте было достаточным, то ближе к осени его запасы всегда истощаются. Кожица плодов приобретает желтоватый оттенок, а сами они напоминают грушу (толстоватые у плодоножки и узкие у цветка).

Внешний вид листьев при нехватке калия тоже меняется, они светлеют и подгибаются вниз, иногда покрываются некрозными пятнами.

Исправить ситуацию помогут такие подкормки:

  • раствор калийной соли (на 1 ведро воды 25–30 г вещества), расход ½ л на куст;
  • сернокислый калий (на 1 м2 равномерно распределить 40–60 г гранул);
  • зольный раствор (½ л измельчённой золы на 10 л воды), расход 1 л на растение.

Полезно провести внекорневые подкормки этими же препаратами, но разведёнными в половинной концентрации.

Азотное голодание

Если созревающие плоды не только бледные, мелкие и скрюченные, но и сильно заострённые к концу, то это признак дефицита азотных веществ.

Листва при дефиците азота теряет яркость и мельчает.

При появлении этих признаков рекомендуется провести подкормку азотсодержащими удобрениями:

  • опрыскать кусты раствором мочевины (на 1 л воды 5 г вещества);
  • спустя 4–5 дней рассыпать под растениями аммиачную селитру (на 1 м2 30 г) или полить раствором (30 г на ведро воды) из расчёта 3 л на куст;
  • раствор коровяка, разбавленный в пропорции 1:10;
  • травяной настой (1:4);
  • помет куриный (1:20).

Важно не перестараться с внесением азота, иначе в рост пойдёт ботва, а цветочная завязь осыпется.

Нарушения в режиме полива

В плане полива огурцы отличаются особой капризностью, на все нарушения отвечают кособокостью и искривлённостью плодов. Кожица становится горькой и твёрдой, мякоть тоже будет горчить, даже при её удалении.

Растения необходимо поливать только тёплой водой, желательно не ниже +20…+25 °C. Не любят они и длительных перерывов, вызывающих полное пересыхание почвы. Увлажнять огуречные грядки следует 1 раз в 2–3 дня, в жаркую погоду ежедневно.

В этом году по совету подруги я впервые попробовала мульчировать огурцы скошенной газонной травой. Поливать можно в два раза реже, при этом перепревающая зелень прекрасно удобряет огуречные грядки. Раньше частенько не получалось вовремя добраться до теплицы и произвести полив, в результате огурчики получались кривенькими и совсем невкусными.

Резкие температурные перепады

Крайне негативно реагируют огурцы на значительные колебания температуры. Если плоды становятся немного тоньше в середине (узкая талия), то это является следствием слишком холодных ночей.

Сохранить тепло поможет:

  • использование любого нетканого укрывного агроматериала (спанбонд, плёнка и пр.);
  • размещение в теплице аккумулирующих тепло ёмкостей с водой;
  • мульчирование;
  • более раннее закрытие теплицы вечером и позднее открытие утром;
  • применение обогревателей.

Несвоевременный сбор овощей

Нельзя задерживаться со сбором достигших пищевой зрелости плодов. При наличии перезревших овощей, долго висящих на плетях, растение испытывает трудности с перераспределением питательных веществ. Оно лишает питания молодые завязавшиеся огурчики, в результате они приобретают самые причудливые формы.

Нельзя допускать образования переросших огурцов, поскольку они отнимают питательные вещества у растущей завязи

Собирать овощи нужно хотя бы раз в 2–3 дня, а лучше через день.

Собирать огурцы нужно через 2–3 дня

Я предпочитаю собирать молоденькие огурчики в стадии корнишона (до 4 см), чем потом получить переросших жёлтых гигантов и маленьких кривых уродцев.

Неудачное соседство

Высадка в непосредственной близости друг от друга сортов, не требующих опыления (партенокарпических), и опыляемых насекомыми, приводит к скрещиванию видов и частичному переопылению. Следствием этого процесса становится появление крючковатых плодов.

Огурцы становятся крючковатыми, если рядом посадить обычные пчелоопыляемые и партенокарпические сорта

Следует внимательно читать информацию о сорте, указанной на упаковке с семенами, и избегать посева рядом гибридных и обычных разновидностей.

Нужно внимательно читать информацию, указанную на упаковке с семенами огурцов

Несоблюдение правил севооборота

При постоянном культивировании огурцов на одном месте наблюдается накапливание в почве специфических колинов, избыточное количество которых влияет на размер и форму овощей.

Необходимо соблюдать севооборот и грамотно подбирать предшественников для огурцов

Восстановить баланс почвы поможет высаживание сидератов (это могут быть овёс, горчица, фацелия и т. п.).

Соблюдение всех правил агротехники, грамотный уход и внимательное наблюдение за огуречными посадками с возможностью быстрого реагирования на появляющиеся проблемы поможет избежать появления некрасивых искривлённых плодов.

Источник: dacha

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