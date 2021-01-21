Почему огурцы кривые? Причины и как исправить ситуацию

Вместо ровных и гармоничных пупырчатых огурчиков мы порой наблюдаем экземпляры, достойные кисти самого Пикассо. Но уже давно замечено, что деформация плодов связана с нарушениями в агротехнике.
Дефицит микроэлементов
Чаще всего причиной появления корявых и искривлённых огурцов является несбалансированный состав питательных элементов в почве.
Калийное голодание
Если даже в начале сезона содержание калия в грунте было достаточным, то ближе к осени его запасы всегда истощаются. Кожица плодов приобретает желтоватый оттенок, а сами они напоминают грушу (толстоватые у плодоножки и узкие у цветка).
Внешний вид листьев при нехватке калия тоже меняется, они светлеют и подгибаются вниз, иногда покрываются некрозными пятнами.
Исправить ситуацию помогут такие подкормки:
- раствор калийной соли (на 1 ведро воды 25–30 г вещества), расход ½ л на куст;
- сернокислый калий (на 1 м2 равномерно распределить 40–60 г гранул);
- зольный раствор (½ л измельчённой золы на 10 л воды), расход 1 л на растение.
Полезно провести внекорневые подкормки этими же препаратами, но разведёнными в половинной концентрации.
Азотное голодание
Если созревающие плоды не только бледные, мелкие и скрюченные, но и сильно заострённые к концу, то это признак дефицита азотных веществ.
Листва при дефиците азота теряет яркость и мельчает.
При появлении этих признаков рекомендуется провести подкормку азотсодержащими удобрениями:
- опрыскать кусты раствором мочевины (на 1 л воды 5 г вещества);
- спустя 4–5 дней рассыпать под растениями аммиачную селитру (на 1 м2 30 г) или полить раствором (30 г на ведро воды) из расчёта 3 л на куст;
- раствор коровяка, разбавленный в пропорции 1:10;
- травяной настой (1:4);
- помет куриный (1:20).
Важно не перестараться с внесением азота, иначе в рост пойдёт ботва, а цветочная завязь осыпется.
Нарушения в режиме полива
В плане полива огурцы отличаются особой капризностью, на все нарушения отвечают кособокостью и искривлённостью плодов. Кожица становится горькой и твёрдой, мякоть тоже будет горчить, даже при её удалении.
Растения необходимо поливать только тёплой водой, желательно не ниже +20…+25 °C. Не любят они и длительных перерывов, вызывающих полное пересыхание почвы. Увлажнять огуречные грядки следует 1 раз в 2–3 дня, в жаркую погоду ежедневно.
Резкие температурные перепады
Крайне негативно реагируют огурцы на значительные колебания температуры. Если плоды становятся немного тоньше в середине (узкая талия), то это является следствием слишком холодных ночей.
Сохранить тепло поможет:
- использование любого нетканого укрывного агроматериала (спанбонд, плёнка и пр.);
- размещение в теплице аккумулирующих тепло ёмкостей с водой;
- мульчирование;
- более раннее закрытие теплицы вечером и позднее открытие утром;
- применение обогревателей.
Несвоевременный сбор овощей
Нельзя задерживаться со сбором достигших пищевой зрелости плодов. При наличии перезревших овощей, долго висящих на плетях, растение испытывает трудности с перераспределением питательных веществ. Оно лишает питания молодые завязавшиеся огурчики, в результате они приобретают самые причудливые формы.
Собирать овощи нужно хотя бы раз в 2–3 дня, а лучше через день.
Неудачное соседство
Высадка в непосредственной близости друг от друга сортов, не требующих опыления (партенокарпических), и опыляемых насекомыми, приводит к скрещиванию видов и частичному переопылению. Следствием этого процесса становится появление крючковатых плодов.
Следует внимательно читать информацию о сорте, указанной на упаковке с семенами, и избегать посева рядом гибридных и обычных разновидностей.
Несоблюдение правил севооборота
При постоянном культивировании огурцов на одном месте наблюдается накапливание в почве специфических колинов, избыточное количество которых влияет на размер и форму овощей.
Восстановить баланс почвы поможет высаживание сидератов (это могут быть овёс, горчица, фацелия и т. п.).
Соблюдение всех правил агротехники, грамотный уход и внимательное наблюдение за огуречными посадками с возможностью быстрого реагирования на появляющиеся проблемы поможет избежать появления некрасивых искривлённых плодов.
Источник: dacha