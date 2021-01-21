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Выбирает бесконтактную оплату каждый 4 пассажир пригородных электропоездов в Новосибирской области

09:00 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Всего по итогам 2020 года пригородная компания перевезла 17,1 млн пассажиров.

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Каждый четвертый пассажир воспользовался безналичным способом оплаты билетов на пригородные поезда в Новосибирской области в 2020 году

Более 3,8 млн пассажиров оформили билеты на пригородные поезда с помощью безналичных способов оплаты в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги, что на 28,2% больше, чем в 2019 году. Такой способ покупки билета выбрал каждый четвертый пассажир АО «Экспресс-пригород». Всего по итогам 2020 года пригородная компания перевезла 17,1 млн пассажиров.

Увеличение спроса пассажиров на безналичные способы оплаты обусловлено безопасностью покупки билета в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, удобством использования и широким выбором каналов продаж. Это безналичный расчет в пригородных кассах и электропоездах, терминалы самообслуживания, мобильные приложения «Экспресс-пригород» и «РЖД Пассажирам».

Покупкой билетов через мобильные приложения в 2020 году воспользовались 1,1 млн пассажиров, что выше уровня 2019 года на 15,3%.

Перевозчик ежегодно расширяет бесконтактные каналы продаж для пассажиров. Так, в рамках инвестиционной программы в 2020 году дополнительно было установлено 20 терминалов самообслуживания. Всего в регионе установлено 80 билетопечатающих автоматов на 45 станциях.

Напомним, что перед выходом в рейс все вагоны пригородных поездов ежедневно проходят дезинфекцию. С помощью специальных обеззараживающих моющих средств на основе хлора, безопасного для человека, но активного против широкого спектра вирусов, бактерий и микробов, проводится обработка багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. Не прошедший такую дезинфекцию вагон не может отправиться в рейс. При необходимости может быть проведена и внеплановая дезинфекция.

На пригородных вокзалах, кассах, терминалах самообслуживания и турникетах также проводится дезинфекция. Все железнодорожники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный контроль состояния здоровья – замер температуры тела, визуальный осмотр.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте компании-перевозчика, а также по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Источник: пресс-служба ЗАО РЖД

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