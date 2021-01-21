Кому поставят вакцину "Спутник V" прямо на рабочем месте в Бердске, объяснила главврач ЦГБ Алла Дробинская

Добровольная вакцинация от коронавируса началась 19 января в Бердске.
Как сообщила на оперативном штабе со СМИ главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, вакцинацию от коронавируса могут пройти сотрудники предприятий прямо на месте работы.
- Если на предприятии будет большое количество желающих пройти вакцинацию, мы сможем организовать выезд с помощью мобильных бригад. Документы, которые нужно будет заполнять: анкета, информированное добровольное согласие,- отметила Алла Николаевна.
Напомним, что "Спутник V" могут поставить себе пациенты, которые не болели коронавирусом, или болели, но с момента выздоровления прошло не менее 6 месяцев. Противопоказания к вакцинированию следующие: беременность, тяжелые и злокачественные образования, аллергические реакции, повышенная температур и симптомы ОРВИ,
Если вы желаете пройти вакцинацию или у вас остались вопросы, звоните по специальному номеру в поликлинику: 8 (383 41) 5-57-30.