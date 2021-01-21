День инженерных войск России празднуют 21 января 2021 года: История профессиональной даты и поздравительные слова для военных

Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями.

Инженерные войска — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций

21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.

В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его Указу была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года Московская школа была переведена в Санкт-Петербург и объединена с Санкт-Петербургской. В этих школах готовили унтер- и обер-офицеров инженерных войск.

Для повышения привлекательности этих школ и для усиления значимости инженерных войск Петр I в своей Табели о рангах 1722 года офицеров инженерных войск числит на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии.

Центральным органом инженерных войск являлась Канцелярия главной артиллерии и фортификации. В 1753 году начальником инженерной школы был назначен инженер-генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый «Арап Петра Великого», прадед А.С. Пушкина.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854–1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и двух мировых войн.

Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сыграли важную роль в обеспечении боевых действий войск в Афганистане, в разрешении конфликтов в Республике Таджикистан, Приднестровском регионе Республики Молдова, Абхазии, миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Сирии. Сегодня они продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, с честью выполняя стоящие перед ними задачи.

В настоящее время Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

Инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений; разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.

В состав инженерных войск входят: инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения, а специалистов для инженерных войск в России готовит Военно-инженерный университет, образованный 1 сентября 1998 года на базе Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева.

В День инженерных войск желаем вам мужества, мудрости и креатива! Вы — честь и слава нашей страны, наша гордость и цвет нации. Пускай праздник будет по-настоящему радостным событием, а впереди путь ждут вас огромные свершения, победы и достижения!

Красивые поздравления для военных

Поздравляю с Днем инженерных войск! Ваша служба – это передний край, ежедневная победа мужественного характера. Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди.

Хочу выразить свои слова поздравления в День инженерных войск и сказать вам: доброй службы, светлых благородных умов; крепкого здоровья, настоящей русской отваги и мужества; терпения в работе; тепла в личной жизни и семье. Пусть дома всегда ждут родные и близкие, а на службе выручают верные боевые товарищи. Высоких званий и карьерных успехов!

Если придерживаться образности, то инженеры – те самые неприметные и невидимые трудяги, на которых рассчитывает все окружение. Они – оплот, надежность, сила, ум и точность! Желаю лично тебе в этот особенный праздник много счастья, благополучия, мужества. Живи спокойно на процветающей земле! Радуйся здоровью, семейному очагу, поддержке товарищей. Пусть по построенным тобой мостам несутся мирные поезда. Пусть по проложенным дорогам курсируют гражданские автомобили. С праздником тебя!

Сегодня твой праздник – День инженерных войск! Прими от меня самые искренние поздравления! Благодаря тебе и таким же смелым парням, как и ты, мы можем не волноваться за безопасность нашего государства и спать спокойно. Но не смотря на все, безусловно полезные твои навыки, единственное, чего я хочу тебе пожелать – это мирного неба над головой и никогда не знать, что такое война!

Сегодня инженерные войска

Заслуженно свой праздник отмечают.

Конечно, ваша служба не легка,

Но этим вас она и привлекает.

Желаем с честью Родине служить,

Не допуская промахов досадных.

И службой пользу людям приносить.

Пусть будет в ней все слаженно и ладно.

День инженерных войск Россия отмечает,

Они побед основу создают,

Не каждый мирный житель это знает.

Родные, в вашу честь сегодня праздничный салют!

От сердца произносим мы такие поздравленья:

Желаем крепкого здоровья и терпенья,

Известно: силы духа вам положено вдвойне —

В рядах передовых идёте на любой войне.



Пусть на «гражданке» счастье вам судьба подарит,Родных заботу, радость, тёплый дом,И пусть Фортуна никогда не изменяет,Хранитель-ангел бережёт своим крылом.

День войск инженерных сегодня

Настала пора отмечать.

Пусть дышится в мире свободней!

Посланья пора вам давать.



А если наступят невзгодыИ злобой сосед вдруг дыхнет,Желаем – пусть сгинут с дорогиВсе те, кто досаду несет.

Хоть в мирное время, хоть в годы войны

Всегда инженерные войска нам нужны.

Построить понтоны, иль воду добыть,

Саперные действия осуществить.



Так многое в службе зависит от вас.Желаем мы вам, что бы пыл не угас,Чтоб с рвением службу свою вы неслиИ звезды у вас на погонах росли.

С Днем войск инженерных,

Служи мой друг примерно,

Чтоб все закономерно,

Вело тебя к победе.



Работа не простая,Но смелость удалая,Поможет, придаст силы,Для Родины, России.В семье пусть древо вьется,И светит тебе солнце,Все вовремя успеешь,И удивить сумеешь.

Источник: calend.ru