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Просинец отмечается 21 января 2021 года: Традиции и значение важного дня

09:50 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Просинец приходится на середину Зимы — считается, что Холод начинает спадать, и в земли славян по велению богов возвращается солнечное тепло.

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Просинец приходится на середину Зимы — считается, что Холод начинает спадать, и в земли славян по велению богов возвращается солнечное тепло

Просинец — название января, его отмечают водосвятием. Славят сегодня Небесную Сваргу — Сонм всех Богов. «Просиять» — означает возрождение Солнца.

Просинец приходится на середину Зимы — считается, что Холод начинает спадать, и в земли славян по велению богов возвращается солнечное тепло.

В этот день в ведических храмах вспоминают, как в дреУстали от зимывности Крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во время Великого Оледенения. Потом он пролил из небесной Сварги на Землю волшебную Сурью.

Сурья — мед, на травах бродивший!
Сурья — также и Солнце Красное!
Сурья — Вед понимание ясное!
Сурья — след Всевышнего Вышня!
Сурья — истина бога Крышня!

Излитая на землю Сурья в этот день делает все воды целебными, поэтому верующие купаются в освященных водах.

В годовом круге Перуновых празднеств этот день соответствует также победе Перуна над Скипером-зверем и купанию Живы, Марены и Лели в молочной реке.

В этот день славяне купались в холодной речной воде и давали грандиозные пиры, в которых непременно должны были присутствовать молоко и молочные продукты.

Источник: calend.ru

21 января 2021 история праздник Просинец
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