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Общество / Стиль жизни

Что нельзя делать в полнолуние 28 января 2021 года? Кому нужно быть осторожным в этот день

12:20 21.01.2021 Фото: pxhere.com
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Говорят, что на полную Луну нельзя просить повышения в должности или зарплаты: это может обернуться скандалом и даже увольнением.

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Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни, эмоциональное состояние в этот период далеко от идеального

В полнолуние существует ряд запретов, среди которых ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег и совершение покупок. И вообще, считается, что на это время стоит отложить все важные дела.

Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни, эмоциональное состояние в этот период далеко от идеального.

Говорят, что на полную Луну нельзя просить повышения в должности или зарплаты: это может обернуться скандалом и даже увольнением.

В день полнолуния люди склонны к преувеличениям, любое слово может показаться оскорблением. Возможны вспышки необоснованной ревности, которая может привести к напрасным ссорам, о которых впоследствии придется пожалеть.

Ближайшее полнолуние нас ожидает 28 января, причем это будет «голубая Луна». И дело тут вовсе не в цвете: так называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. Это образное название заимствовано из английского: устойчивое выражение - once in a blue Moon - означает «делать что-то очень редко, раз в сто лет».

Обычно в году бывает 12 полнолуний.

Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км/сек. Полный оборот вокруг Земли она совершает за 27,3 земных суток. Полнолуние происходит через каждые 29 суток 12 часов 44,1 минуты.

Обычно бывает двенадцать полнолуний в году - по одному в месяц. В среднем «голубая Луна» (два полнолуния в месяц) бывает примерно один раз в каждые 2,4 года.

Источник: chelny-izvest.ru

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