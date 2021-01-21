Когда просить помощи у высших сил в январе 2021 года: Часы ангела по дням

Эксперты рекомендуют начать февраль с молитвенного обращения к ангелу-хранителю и далее ежедневно общаться с ним, чтобы всегда находиться под его защитой.

Каждая молитва, обращенная к ангелу-хранителю, будет услышана, если искренне просить у него помощи и поддержки

Ежедневные молитвы помогают обрести уверенность в своих силах и получить поддержку свыше. В феврале 2021 года благодаря обращениям к ангелу-хранителю получится привлечь удачу и защититься от любого зла.

Каждая молитва, обращенная к ангелу-хранителю, будет услышана, если искренне просить у него помощи и поддержки. Эксперты рекомендуют воспользоваться так называемыми часами ангела, во время которых молитвы обретают особый смысл, а помощь приходит незамедлительно

1 февраля: в первый день февраля ангелу молятся с 06:35 до 07:12, чтобы обрести поддержку свыше и начать последний месяц зимы успешно.

2 февраля: во вторник с 07:01 до 07:48 у ангела-хранителя просят сил для выполнения сложной работы.

3 февраля: в среду ангелу-хранителю молятся с 07:15 до 07:55, чтобы избежать стычек с агрессивными людьми и не попасть во власть манипуляторов.

4 февраля: справиться с трудностями и не свернуть на путь, ведущий в тупик, поможет утренняя молитва ангелу-хранителю с 08:12 до 08:44.

5 февраля: в пятницу у ангела с 08:35 до 09:22 просят удачи в любви.

6 февраля: в субботний день ангелу молятся с 09:15 до 09:56, чтобы попросить у него помощи в исцелении от недугов.

7 февраля: в день православного праздника в честь иконы Богоматери «Утоли мои печали» ангела с 08:33 до 09:15 просят помощи в избавлении от грусти и тоски.

8 февраля: понедельник начинают с молитвы, которая поможет справиться с насущными делами. Ангела просят о помощи с 07:05 до 07:45.

9 февраля: в этот день ангелу молятся с 08:44 до 09:35, чтобы тот помог избавиться от дурных мыслей, мешающих счастливой жизни.

10 февраля: с 09:20 до 10:15 у ангела-хранителя просят защиты от любого зла для себя и своих близких.

11 февраля: поддержка ангела-хранителя придет незамедлительно, если вознести ему молитву с 10:12 до 10:57.

12 февраля: справиться с грузом забот и выйти из затруднительного положения поможет ангел, если попросить у него поддержки с 10:15 до 10:55.

13 февраля: в этот день с 10:16 до 10:56 будут услышаны молитвы о помощи в воспитании подрастающего поколения.

14 февраля: найти путь к счастью поможет ангел, если попросить у него с 10:45 до 11:35 послать знак.

15 февраля: обрести счастье в личной жизни и не чувствовать одиночество получится, если вознести молитву своему хранителю с 11:15 до 11:56.

16 февраля: в этот день хранителю молятся с 10:45 до 11:35, чтобы обрести душевное равновесие и не потакать разрушительным эмоциям.

17 февраля: справиться с бессонницей и возможными кошмарами, мешающими отдыху, поможет молитва ангелу с 11:25 до 12:15.

18 февраля: в этот день с 11:45 до 12:35 у ангела просят прощения за дурные поступки.

19 февраля: в пятницу с 12:12 до 13:12 у ангела просят защиты для своего жилища от любого зла и невзгод.

20 февраля: защитить себя и своих близких от влияния дурных людей поможет вам хранитель, если помолиться ему с 12:25 до 13:15.

21 февраля: оградить свою семью от ссор и скандалов получится, если заручиться поддержкой ангела с 13:45 до 14:55.

22 февраля: обрести внутреннюю гармонию поможет молитва, обращенная к ангелу с 14:15 до 14:56.

23 февраля: собираясь в дальнюю дорогу, ангелу молятся, чтобы путешествие прошло благополучно. Молитву возносят с 10:16 до 11:05.

24 февраля: в этот день у ангела с 15:12 до 15:58 просят поддержки в делах, связанных с получением прибыли.

25 февраля: помощи в обучении и успешной сдачи экзаменов просят у хранителя с 06:25 до 07:15.

26 февраля: обрести уверенность и противостоять любому злу получится, если помолиться своему ангелу-хранителю с 11:45 до 12:45.

27 февраля: беды и неприятности уйдут, если обратиться за помощью к своему покровителю с 08:45 до 09:44.

28 февраля: в последний день месяца с ангелом общаются с 16:15 до 16:55, чтобы поблагодарить его за помощь и рассказать о своих успехах.

Покровитель есть у каждого человека, и для того, чтобы молиться своему ангелу, стоит узнать о том, к какому из них стоит обращаться. Сделать это можно по дате рождения. Кроме того, священнослужители рекомендуют приобрести икону с изображением покровителя, чтобы находиться под неусыпной защитой ежедневно.

Источник: dailyhoro.ru