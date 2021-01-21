Кровавая Луна в 2021 году: Как отразиться на здоровье людей и стоит ли ее бояться?

Итоги целого ряда проведенных ранее исследований четко свидетельствуют о том, что полным лунным затмениям, как и солнечным бурям, свойственно отражаться на здоровье людей.

Кровавая Луна относится к редким астрономическим явлениям, которое интересно не только ученым, но и обывателям

Кровавая Луна относится к редким астрономическим явлениям, которое интересно не только ученым, но и обывателям. Невероятно зрелищное событие происходит, когда Луна по максимуму приближается к Земле. Ночное светило становится в эти моменты кроваво-красным или бордовым.

Эффект кровавой Луны наблюдают в периоды полных затмений ночного светила. Солнце в фазе полнолуния начинает предельно ярко освещать поверхность спутницы нашей планеты. При совпадении плоскостей всех трех небесных тел Земле свойственно буквально перекрывать солнечный свет, и диск Луны оказывается тогда в конусе тени нашей планеты.

Однако, свет от Солнца огибает Землю по касательной, и частично он рассеивается в толще ее атмосферы, так или иначе достигая в итоге диска Луны. Лучи из красно-оранжевого спектра рассеиванию поддаются меньше всего, а потому именно они и делают ночное светило кровавым.

Какие суеверия связаны с кровавой Луной?

Полные затмения как таковые, а уж тем более кровавая Луна, издавна навеивали на людей страх и различные суеверия.

Наши предки искренне верили в существование высших сил, и они полагали, что подобные астрономические явления – дело рук разгневанных богов либо нечистых духов.

Христиане связывали лунные затмения с Апокалипсисом

В летописях на Руси тоже упомянуты лунные затмения. Никто не мог их объяснить, а потому подобные явления вызывали у людей ужас и суеверия. В религии христиан даже фигурировали пророчества о том, что кровавая Луна может сигнализировать о приближающемся Апокалипсисе.

Наблюдая за кровавым лунным диском, люди говорили о нем как о предвестнике несчастий. Следует отметить, что сопутствовали этом и события из истории. Кровавые лунные затмения происходили, в частности, в преддверии преследования христиан Марком Аврелием, а также перед тем, как из Испании были изгнаны иудеи.

Когда будет кровавая Луна в 2021 году, и как она повлияет на наше здоровье?

В 2021 году полное лунное затмение произойдет 26 мая. Однако, станет ли ночное светило кровавым в этот день, астрономы не знают. По словам специалистов, на это повлияют определенные факторы, предугадать которые просто невозможно. Все будет зависеть от того, произойдут ли извержения вулканов или серьезные пожары, вследствие которых в атмосфере нашей планеты появляются взвешенные частицы.

Итоги целого ряда проведенных ранее исследований четко свидетельствуют о том, что полным лунным затмениям, как и солнечным бурям, свойственно отражаться на здоровье людей.

Метеозависимые жалуются, в частности, на появление необъяснимого беспокойства и беспричинных страхов. Другими словами, прежде всего, речь идет о страдающем подсознании, то есть о психическом здоровье.

Тем, у кого неустойчивая психика, в день кровавой Луны свойственно становиться агрессивными. Им лучше не наблюдать за затмением во избежание панических атак.

Людям с повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями в периоды полных лунных затмений рекомендуют сводить к минимуму физические нагрузки.

Источник: pronedra.ru