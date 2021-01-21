Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?

Вчера Ольге Бузовой исполнилось 35. И вот уже 16 лет она на слуху даже у тех, кто ни разу не смотрел "Дом-2", не слышал песен в ее исполнении и не подписан на Instagram. О феномене звезды российского шоу-бизнеса, которая сделала себя сама, — в нашем материале.
"Вторая после Путина"?
Несколько лет назад появились рейтинги, после публикации которых в соцсетях писали, что по популярности Ольга — "вторая после Путина".
Но факт есть факт: когда 18-летняя Ольга в 2004-м стала участницей "Дома-2", а через четыре года — ведущей, рейтинг программы зашкаливал.
Еще несколько лет назад в магазине можно было услышать, как молодые женщины просят "обслужить поскорее, потому что сейчас начнется "Дом-2".
В то же время у программы много недоброжелателей, считающих, что молодежи на этом шоу преподносили фальшивые ценности.
В частности, продюсер Максим Фадеев назвал происходившее там "тотальной ложью".
"На этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло целое поколение, которому кажется, что фальшивый нос и фальшивые губы — это красиво", — сказал Фадеев, не скрывая радости по поводу закрытия программы.
Как бы то ни было, "Дом-2" на ТНТ — яркий эпизод истории российского ТВ. И успехом это шоу обязано не в последнюю очередь именно Бузовой.
Не так глупа, как кажется
В недавнем большом интервью Лауре Джугелия Ольга вспоминала, как студенткой дневного отделения геофака Санкт-Петербургского университета она ездила на съемки "Дома-2", совмещая их с учебой.
Университет Бузова окончила с красным дипломом, хотя разрывалась между двумя столицами. Она владеет английским и немецким, с легкостью жонглирует сложными геологическими терминами.
Успех в Instagram: Пэрис Хилтон отдыхает
В интервью Ольга рассказала, как пришла в эту соцсеть — намного позже многих известных подруг и коллег по телевидению. Это было восемь лет назад. Однако и здесь Бузова стала звездой практически молниеносно.
По ее словам, она наблюдала, как растет число подписчиков, и помнит тот день, когда их стало больше, чем у Пэрис Хилтон.
Сейчас у американской звезды в Instagram около 14 миллионов фолловеров, а у Бузовой — почти 23 миллиона.
Осенью прошлого года Ольга получила сразу два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка в Instagram.
Без страха выглядеть смешной
Когда Ольга Бузова запела, многие потешались и были уверены, что вот тут-то у нее точно ничего не выйдет — поскольку нет "ни слуха, ни голоса". И вновь ошиблись: в 2017-м она выпустила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев", который практически сразу попал на первую строчку в ITunes России.
Впрочем, о том, что Бузова "ни разу не певица", ей пишут в соцсетях до сих пор. Так было и в конце минувшего года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Ольга вместе с Филиппом Киркоровым пытается исполнить песню Аллы Пугачевой, но очевидно не попадает в ноты.
Ее сильно критиковали за недавний клип "Колбаса". "Дичь", "полное днище", "Бузова удивила, ширпотреб прет". Так — и более резко — высказывались в соцсетях.
"Грудь покинула чат"
Много насмешек и откровенных издевательств и в комментариях к фотографиям Ольги. Особенно к тем, где она в купальниках или откровенных платьях.
"Лицо как искусственное", "как говорится, сколько "Жигули" не тюнингуй, БМВ не получится", "улыбка уже навсегда автоматом", "грудь покинула чат" — лишь малая часть негативных отзывов под одним из недавних снимков Ольги.
Но Бузова к насмешкам давно привыкла. И правда: что значит для телезвезды мнение хейтеров, если ее откровенные фото печатает Playboy?
К успеху — через синяки и кровавые мозоли
Поднимаясь по лестнице успеха, рано или поздно можно упасть — и будет больно. Однако пока падения Бузовой буквальные, а не метафорические. Для шоу "Ледниковый период" она тренировалась по шесть часов в день. Падала, разбивала колени, натирала пальцы — по ее словам, до кровавых мозолей. И даже выступала с переломами, о которых никому не говорила.
Ольга признается, что она боролась на этой программе за победу, как за олимпийское золото, но в итоге получила большой стресс, который усугубился тем, что в этот же период стало известно о болезни ее младшей сестры.
"Бывает уязвимой и ранимой"
О феномене Ольги Бузовой рассуждают многие. И искренне недоумевают: как девушка из обычной петербургской семьи без выдающихся форм Ким Кардашьян и не будучи профессиональной певицей стала одной из самых известных в мире шоу-бизнеса?
Клинический психолог Марина Григорьева, работавшая научным сотрудником Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, из профессионального интереса иногда смотрела "Дом-2".
Описывая в беседе с РИА Новости психотип Ольги Бузовой, она отмечает основные черты, позволяющие ей неизменно добиваться успеха.
"Она чувствует малейшие колебания в поведении и реакциях других людей и сама бывает уязвимой и ранимой, — говорит психолог. — При этом с ней не только очень интересно общаться, но и приятно проводить время".
Может показаться, что Ольге все дается легко и просто. Эту видимую легкость создает такая особенность характера, как ригидность (в понимании психологии) — самый энергетический тип личности, поясняет специалист.
Бузова как инфоповод
"Я — Ольга Бузова! И я стала Ольгой Бузовой!", "Я сама — инфоповод": такие фразы нередко можно услышать от телеведущей.
Впрочем, возможно, это еще и легкий троллинг недоброжелателей, которых она постоянно провоцирует на очередное бурное обсуждение ее персоны.
Тем более что даже нападки хейтеров идут на пользу, поддерживая высокий рейтинг упоминаний ее имени в СМИ и соцсетях.
Источник: ria.ru