Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?

Сегодня Ольге Бузовой исполняется 35

Вчера Ольге Бузовой исполнилось 35. И вот уже 16 лет она на слуху даже у тех, кто ни разу не смотрел "Дом-2", не слышал песен в ее исполнении и не подписан на Instagram. О феномене звезды российского шоу-бизнеса, которая сделала себя сама, ­— в нашем материале.

"Вторая после Путина"?

Несколько лет назад появились рейтинги, после публикации которых в соцсетях писали, что по популярности Ольга — "вторая после Путина".



Конечно, это не совсем так, однако, по данным "Медиалогии", Бузова действительно входит в топ-50 самых известных российских персон 2020 года. Хотя многие музыканты и продюсеры считают, что у нее нет голоса, а своей популярностью она обязана исключительно грамотному пиару.Но факт есть факт: когда 18-летняя Ольга в 2004-м стала участницей "Дома-2", а через четыре года — ведущей, рейтинг программы зашкаливал.Еще несколько лет назад в магазине можно было услышать, как молодые женщины просят "обслужить поскорее, потому что сейчас начнется "Дом-2".В то же время у программы много недоброжелателей, считающих, что молодежи на этом шоу преподносили фальшивые ценности.В частности, продюсер Максим Фадеев назвал происходившее там "тотальной ложью".

"На этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло целое поколение, которому кажется, что фальшивый нос и фальшивые губы — это красиво", — сказал Фадеев, не скрывая радости по поводу закрытия программы.

Как бы то ни было, "Дом-2" на ТНТ — яркий эпизод истории российского ТВ. И успехом это шоу обязано не в последнюю очередь именно Бузовой.

Не так глупа, как кажется

В недавнем большом интервью Лауре Джугелия Ольга вспоминала, как студенткой дневного отделения геофака Санкт-Петербургского университета она ездила на съемки "Дома-2", совмещая их с учебой.

Университет Бузова окончила с красным дипломом, хотя разрывалась между двумя столицами. Она владеет английским и немецким, с легкостью жонглирует сложными геологическими терминами.

Успех в Instagram: Пэрис Хилтон отдыхает

В интервью Ольга рассказала, как пришла в эту соцсеть — намного позже многих известных подруг и коллег по телевидению. Это было восемь лет назад. Однако и здесь Бузова стала звездой практически молниеносно.

По ее словам, она наблюдала, как растет число подписчиков, и помнит тот день, когда их стало больше, чем у Пэрис Хилтон.

Сейчас у американской звезды в Instagram около 14 миллионов фолловеров, а у Бузовой — почти 23 миллиона.

Осенью прошлого года Ольга получила сразу два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка в Instagram.

Без страха выглядеть смешной

Когда Ольга Бузова запела, многие потешались и были уверены, что вот тут-то у нее точно ничего не выйдет — поскольку нет "ни слуха, ни голоса". И вновь ошиблись: в 2017-м она выпустила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев", который практически сразу попал на первую строчку в ITunes России.

Впрочем, о том, что Бузова "ни разу не певица", ей пишут в соцсетях до сих пор. Так было и в конце минувшего года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Ольга вместе с Филиппом Киркоровым пытается исполнить песню Аллы Пугачевой, но очевидно не попадает в ноты.

Ее сильно критиковали за недавний клип "Колбаса". "Дичь", "полное днище", "Бузова удивила, ширпотреб прет". Так — и более резко — высказывались в соцсетях.

"Грудь покинула чат"

Много насмешек и откровенных издевательств и в комментариях к фотографиям Ольги. Особенно к тем, где она в купальниках или откровенных платьях.

"Лицо как искусственное", "как говорится, сколько "Жигули" не тюнингуй, БМВ не получится", "улыбка уже навсегда автоматом", "грудь покинула чат" — лишь малая часть негативных отзывов под одним из недавних снимков Ольги.

Но Бузова к насмешкам давно привыкла. И правда: что значит для телезвезды мнение хейтеров, если ее откровенные фото печатает Playboy?

К успеху — через синяки и кровавые мозоли

Поднимаясь по лестнице успеха, рано или поздно можно упасть — и будет больно. Однако пока падения Бузовой буквальные, а не метафорические. Для шоу "Ледниковый период" она тренировалась по шесть часов в день. Падала, разбивала колени, натирала пальцы — по ее словам, до кровавых мозолей. И даже выступала с переломами, о которых никому не говорила.

Ольга признается, что она боролась на этой программе за победу, как за олимпийское золото, но в итоге получила большой стресс, который усугубился тем, что в этот же период стало известно о болезни ее младшей сестры.

"Бывает уязвимой и ранимой"

О феномене Ольги Бузовой рассуждают многие. И искренне недоумевают: как девушка из обычной петербургской семьи без выдающихся форм Ким Кардашьян и не будучи профессиональной певицей стала одной из самых известных в мире шоу-бизнеса?

Клинический психолог Марина Григорьева, работавшая научным сотрудником Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, из профессионального интереса иногда смотрела "Дом-2".

Описывая в беседе с РИА Новости психотип Ольги Бузовой, она отмечает основные черты, позволяющие ей неизменно добиваться успеха.

"Она чувствует малейшие колебания в поведении и реакциях других людей и сама бывает уязвимой и ранимой, ­— говорит психолог. —­ При этом с ней не только очень интересно общаться, но и приятно проводить время".

Может показаться, что Ольге все дается легко и просто. Эту видимую легкость создает такая особенность характера, как ригидность (в понимании психологии) —­ самый энергетический тип личности, поясняет специалист.



"Благодаря этому Ольга активна, решительна, трудоспособна, упорна и вынослива. Она ориентирована на успех, а не на избегание неудач. Это же помогает справляться с трудностями", ­— добавляет психолог.

Бузова как инфоповод

"Я — Ольга Бузова! И я стала Ольгой Бузовой!", "Я сама — инфоповод": такие фразы нередко можно услышать от телеведущей.

Впрочем, возможно, это еще и легкий троллинг недоброжелателей, которых она постоянно провоцирует на очередное бурное обсуждение ее персоны.

Тем более что даже нападки хейтеров идут на пользу, поддерживая высокий рейтинг упоминаний ее имени в СМИ и соцсетях.

Источник: ria.ru