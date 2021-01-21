Сводка погоды в Бердске на 21 января: обещают снежный день

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег, ночью и утром в отдельных районах изморозь, дымки, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -22, -27°С, местами -16, -21°С, днём -8, -13°С, местами до -18°С.
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На дорогах гололедица.
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