21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сводка погоды в Бердске на 21 января: обещают снежный день

06:30 21.01.2021 Фото: pexels
0

На дорогах гололедица.

% name% title
На дорогах гололедица.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег, ночью и утром в отдельных районах изморозь, дымки, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -22, -27°С, местами -16, -21°С, днём -8, -13°С, местами до -18°С.

погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошего настроения!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ИП Судобина: Что такое холодное остекление?
08:03 21-01-2021
ИП Судобина: Что такое холодное остекление?
Рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни диетолог. Полезна ли утренняя чашечка кофе?
08:00 21-01-2021
Рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни диетолог. Полезна ли утренняя чашечка кофе?
С Днем инженерных войск 2021 мощные геройские поздравления для настоящих мужчин 21 января
07:50 21-01-2021
С Днем инженерных войск 2021 мощные геройские поздравления для настоящих мужчин 21 января
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 января 2021 в России и мире
07:40 21-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 января 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Зачем по традициям нужно пить крепкие напитки 21 января 2021 года
07:20 21-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Зачем по традициям нужно пить крепкие напитки 21 января 2021 года
Сегодня именины: 21 января отмечается 16 именин по церковному календарю
07:10 21-01-2021
Сегодня именины: 21 января отмечается 16 именин по церковному календарю
БердскСводка погоды в Бердске на 21 января: обещают снежный день
06:30 21-01-2021
Сводка погоды в Бердске на 21 января: обещают снежный день
Международный день аспиранта отмечается 21 января: История важной даты и традиции
05:00 21-01-2021
Международный день аспиранта отмечается 21 января: История важной даты и традиции
Вербное воскресенье 2021: Дата и история праздника
04:00 21-01-2021
Вербное воскресенье 2021: Дата и история праздника
Сильные заговоры на успешную продажу крупных и дорогих вещей
03:00 21-01-2021
Сильные заговоры на успешную продажу крупных и дорогих вещей