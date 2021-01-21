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Сегодня именины: 21 января отмечается 16 именин по церковному календарю

07:10 21.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 21 января отмечается 16 именин: 14 мужских и 2 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»

Женщины

Василиса от древнегреческого имени Басилисса - «царица», «царственная»
Доминика от женской формы позднелатинского мени Dominicus - «Господня, та, кто принадлежит Господу»
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