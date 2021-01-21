Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 21 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День объятий 21 января

• День объятий (Hugging Day)

• День алкогольной независимости

• День остроумных фраз (One-Liners Day)



• День тихих шагов и незаметных взглядов• День инженерных войск РФ• Просинец• Международный день детского праздника (International Playdate Day)• Международный день тренировочных штанов (International Sweatpants Day)• День аспиранта• День идеального веса для женщин (Women`s Healthy Weight Day) - США• День благодарности белкам (National Squirrel Appreciation Day) - США• День бабушки - Польша• День бананового хлеба (National Banana Bread Day) - США• День злакового батончика (National Granola Bar Day) - США• День родильной помощи (Бабиндень) - Болгария• День инженерных войск - Беларусь, Кыргызстан• День принцессы Ингрид Александры - Норвегия• День Святой Девы Марии Альтаграсии - Доминикана• День Эррола Барроу - Барбадос• День новоанглийского клэм-чаудера (National New England Clam Chowder Day) - США• День квебекского флага - Канада• Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия, Михаила• Емелин день (Емельян – накрути буран)

Важные даты

1698 оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами прибыл в Лондон.

1701 указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.

1775 в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.



1793 Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.1924 умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства (род. в 1870 г.).1925 в Махачкале начал работать нефтеперегонный завод «Красный пролетарий».1925 признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.1934 XII съезд КП(б)У принял решение о переносе столицы Украины из Харькова в Киев.1943 Советские войска освободили от фашистов Ставрополь.1945 в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.1949 в Горках Ленинских открыт мемориальный Дом–музей В. И. Ленина.1949 Чан Кайши слагает с себя полномочия президента Китая из–за затянувшейся череды поражений армии националистов.1952 итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 г.1954 в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».2001 Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние перевалило за один миллиард долларов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend