Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 января 2021 в России и мире

• День объятий (Hugging Day)
• День алкогольной независимости
• День остроумных фраз (One-Liners Day)
• День инженерных войск РФ
• Просинец
• Международный день детского праздника (International Playdate Day)
• Международный день тренировочных штанов (International Sweatpants Day)
• День аспиранта
• День идеального веса для женщин (Women`s Healthy Weight Day) - США
• День благодарности белкам (National Squirrel Appreciation Day) - США
• День бананового хлеба (National Banana Bread Day) - США
• День злакового батончика (National Granola Bar Day) - США
• День родильной помощи (Бабиндень) - Болгария
• День инженерных войск - Беларусь, Кыргызстан
• День принцессы Ингрид Александры - Норвегия
• День Святой Девы Марии Альтаграсии - Доминикана
• День Эррола Барроу - Барбадос
• День квебекского флага - Канада
• Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия, Михаила
• Емелин день (Емельян – накрути буран)
Важные даты
1698 оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами прибыл в Лондон.
1701 указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.
1775 в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.
1924 умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства (род. в 1870 г.).
1925 в Махачкале начал работать нефтеперегонный завод «Красный пролетарий».
1925 признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.
1934 XII съезд КП(б)У принял решение о переносе столицы Украины из Харькова в Киев.
1943 Советские войска освободили от фашистов Ставрополь.
1945 в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
1949 в Горках Ленинских открыт мемориальный Дом–музей В. И. Ленина.
1952 итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 г.
1954 в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
2001 Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние перевалило за один миллиард долларов.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend