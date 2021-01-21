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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 января 2021 в России и мире

07:40 21.01.2021 Фото: pxhere
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Список праздников России и мира 21 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День объятий 21 января

• День объятий (Hugging Day)
• День алкогольной независимости
• День остроумных фраз (One-Liners Day)

• День тихих шагов и незаметных взглядов
• День инженерных войск РФ
• Просинец
• Международный день детского праздника (International Playdate Day)
• Международный день тренировочных штанов (International Sweatpants Day)
• День аспиранта
• День идеального веса для женщин (Women`s Healthy Weight Day) - США
• День благодарности белкам (National Squirrel Appreciation Day) - США
• День бабушки - Польша
• День бананового хлеба (National Banana Bread Day) - США
• День злакового батончика (National Granola Bar Day) - США
• День родильной помощи (Бабиндень) - Болгария
• День инженерных войск - Беларусь, Кыргызстан
• День принцессы Ингрид Александры - Норвегия
• День Святой Девы Марии Альтаграсии - Доминикана
• День Эррола Барроу - Барбадос
• День новоанглийского клэм-чаудера (National New England Clam Chowder Day) - США
• День квебекского флага - Канада
• Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия, Михаила
• Емелин день (Емельян – накрути буран)

Важные даты

1698 оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами прибыл в Лондон.
1701 указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.
1775 в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.

1793 Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.
1924 умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства (род. в 1870 г.).
1925 в Махачкале начал работать нефтеперегонный завод «Красный пролетарий».
1925 признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.
1934 XII съезд КП(б)У принял решение о переносе столицы Украины из Харькова в Киев.
1943 Советские войска освободили от фашистов Ставрополь.
1945 в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
1949 в Горках Ленинских открыт мемориальный Дом–музей В. И. Ленина.
1949 Чан Кайши слагает с себя полномочия президента Китая из–за затянувшейся череды поражений армии националистов.
1952 итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 г.
1954 в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
2001 Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние перевалило за один миллиард долларов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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