Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком

На девятом месяце беременности любой толчок малыша или спазм наводит на мысль о сиюминутных родах. Как же распознать симптомы, чтобы подготовится к самому важному событию в жизни?

Опущение живота и облегчение дыхания

За две-три недели до родов можно заметить, что живот опустился. Это происходит из-за того, что головка плода опускается ниже к входу в малый таз, готовясь к рождению. Поэтому беременной женщине становится легче дышать, ведь верхняя часть матки опускается ниже за плодом, ослабевая давление на диафрагму, легкие и желудок. Будущей маме это сложно не заметить. Иногда также выпячивается пупок, тогда кожа на животе растягивается еще больше.

Увеличение количества выделений

Перед родами у беременной становится больше выделений из половых путей, но не намного. Это происходит из-за того, что нижняя часть плодного пузыря отслаивается от стенок матки. Очень часто беременные сильно переживают по этому поводу, так как думают, что это подтекают окоплодные воды. Чтобы развеять все сомнения, лучше купить специальный тест для экспресс-диагностики и проверить, содержится ли в выделениях амниотическая жидкость или нет.

Изменения шейки матки

Будущая мама не чувствует, что шейка матки меняется, увидеть это может только лечащий врач, но знать о том, что происходит с организмом перед родами полезно.

За неделю до родов шейка матки начинает созревать: соединительные ткани размягчаются, шейка матки укорачивается (если в обычном состоянии маточная труба составляет 4 см, то перед родами она уменьшается до 1-2 см) и медленно раскрывается, ширина отверстия становится диаметром в палец, происходит разволокнение мышечных волокон. В это время нужно быть очень осторожными, ведь плодные оболочки совсем близко и легко уязвимы перед инфекциями, поэтому на это время лучше забыть о принятии ванны и пользоваться душем.

Появление предвестниковых схваток

Отличить предвестниковые, тренировочные или ложные схватки от настоящих несложно – ложные схватки нерегулярны, безболезненны и не имеют стабильной продолжительности. Длятся тренировочные схватки несколько секунд, в это время живот становится твердым как камень, а потом быстро отпускает – живот снова становится мягким. Дискомфорт при этих схватках не ощущается, разве что только волнение. Обычно предвестниковые схватки бывают утром и вечером за 5-10 дней до родов. Таким образом матка “тренируется“ перед родами и истинными схватками.

Выделение слизистой пробки

Чтобы понять, что это значит, нужно разобраться в значении термина “слизистая пробка“. Это скопление слизи, которое немного плотнее ежедневных влагалищных выделений. Обычно эта слизь прозрачная или с небольшим количеством прожилок крови – 2-3 мл. Не путай с кровянистыми или обильными водянистыми выделениями. Если ты их заметила, то скорее обратитесь к врачу.

Вход в шейку матки закрывает именно эта слизистая пробка. Для того чтобы ребенок мог выйти, хрящевая ткань шейки размягчается, и под влиянием маточных сокращений выталкивается пробка, обычно это происходит за 3–5 дней до родов. Она имеет вид плотного комочка объемом 2-3 чайные ложки.

Снижение веса

За 2-3 дня до родов беременная женщина может обнаружить, что резко потеряла в весе 1-1,5 кг. В это время организм избавляется от излишней жидкости в тканях – отеки становятся меньше или исчезают совсем. Если раньше вечером ты не могла снять даже обручальное кольцо из-за того, что пальцы отекали, а на ногах всегда оставались следы резинок от носков, то перед родами ничего подобного не будет. Правда, в редких случаях у некоторых женщин вес не снижается, он просто не увеличивается в последнюю неделю вынашивание плода.

Изменение осанки

Перед родами матка опускается, и происходит смещение центра тяжести и увеличение площади опоры. Так что за 3-4 недели до родов из-за этих изменений беременная женщина приобретает горделивый вид – голова запрокинута назад, а походка становится похожей на утиное перекатывание.

Увеличение частоты мочеиспусканий и послабление стула

Накануне родов все это происходит из-за того, что плодный пузырь сдавливает органы малого таза, а уровень эстрогенов увеличивается. Подобные изменения часто встречаются даже в организме не беременной женщины – в период менструации. Стул разжижается и учащается до трех раз в день. Это верные признаки скорых родов, так как другие предвестники могут растянуться на недели.

Но будь осторожна, если наблюдаете слишком час­тые позывы на дефекацию, резкое изменение цвета и запаха каловых масс в сочетании с тошно­той и рвотой. В этом случае скорее обратитесь к врачу – под такими “предвестниками“ может маскироваться пищевая токсикоинфекция.

Дискомфорт внизу живота и спины

За 3-4 недели до родов у женщины появляются периодические тянущие и ноющие боли внизу живота и в пояснице. Их еще называют “спазмы“. Они происходят из-за растяжения связок. Также может возникать ощущение распирания и покалывания в области лобка – это происходит из-за повышенного давления предлежащей части плода. Чтобы избавиться от дискомфорта, нужно чаще ложиться на удобное место и отдыхать.

Источник: ivona.bigmir.net