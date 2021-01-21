Помогла появиться на свет 6000 новых людей заведующая роддомом Елена Баталова из Бердска. Куда она пропала в 2020 году, секрет раскрыт

Бердчанка сама недавно стала мамой во второй раз. Она желает всем женщинам окунуться в первые улыбки, первые зубки и первые шаги.

Елена Баталова считает благородной профессию акушера-гинеколога

Второй раз стала мамой заведующая роддомом Бердска Елена Баталова. Ее сыночку Елисею 8 месяцев, старшей дочери Антонине 7 лет.

Елена Баталова возглавляет роддом Бердской ЦГБ с ноября 2011 года.

-Для меня работа — это моя радость, говорит Елена Анатольевна. Я с детства мечтала стать врачом. Слышу иногда, как люди говорят, что им лень рано вставать, не хочется идти на работу. У меня такого нет. Я на работу иду с радостью, потому что она любима. Это счастье, когда утром хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой. Я осознанно выбрала профессию акушера-гинеколога, мне кажется она благородная. Это так здорово помогать человеку появиться на свет. Мне не лень вставать рано утром, не лень дежурить ночью — наша же работа сопряжена с дежурствами. Я не скажу, что работа — это отдушина, отдушина — скорее всего, семья. Но работа для меня много значит и много значит, что она любимая, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Баталова.

По словам Елены Анатольевны, она считает себя строгим начальником. Хотя говорит, что об этом лучше спросить у подчиненных.

-Я всегда стараюсь выслушать человека, войти в его положение, помочь ему, но и требую добросовестного, ответственного отношения к работе. Но мне повезло: большинство сотрудников именно такие. Мы одна команда.

Пока Елена находится в декретном отпуске с 8-месячным сыном. Но как только ему исполнится 1,5 года, выйдет на свое рабочее место. Пока же она занимается воспитанием Елисея и дочери-первоклассницы Антонины.

-Но хотя и нахожусь в декретном отпуске, интересуюсь всем, что происходит в отделении. Да и коллеги не дают мне скучать, часто обращаются по разным вопросам. Какие-то вопросы решаю дистанционно. Помогаю в организационных вопросах коллеге, которая осталась за меня.

Елене Анатольевне трудно подсчитать, какому количеству младенцев она помогла появиться на свет. Врачом акушером-гинекологом она работает более 15 лет. В любом случае, 300-400 родов в год проходит через ее руки или с ее участием. Ведь заведующая отделением участвует практически во всех родах — смотрит всех беременных.

Елене Баталовой не сложно совмещать работу и семью, потому что у нее хороший и понимающий муж — он тоже врач. Очень ее поддерживает. Оставался с маленькой дочерью, когда у Елены выдавались ночные дежурства.

Отпуск Елена предпочитает проводить с семьей на море. Покупаться, понежиться на солнышке. Но в прошлом году побывали на Алтае, сменили «тихий» отдых на активный. Получили массу удовольствия и новых впечатлений.

Выходные дни семья Баталовых старается провести в кругу семьи. Отдыхают на природе, гуляют с детьми, встречаются с друзьями, навещают родителей.

Елена Анатольевна желает, чтобы бердчанки рожали побольше. Очень радостно, когда женщины приходят за 3, 4, 5 ребенком. Это здорово. Опять окунуться в первые улыбки, первые зубки, первые шаги — это не сравнимо ни с чем, подчеркнула заведующая роддомом.

Об особенных и удивительных бердчанках-руководителях, в том числе и Елене Баталовой, вы сможет прочесть в мартовском праздничном номере журнала «Парад», посвященного Международному женскому дню 8 Марта.

Праздничный номер журнала "Парад" выйдет к 8 Марта

___________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.