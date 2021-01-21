21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Европарламент хочет остановить «Северный поток-2» из-за Навального

09:15 21.01.2021 Фото: Oliver Denzer / Reuters
0

В Германии неоднократно сообщали, что считают "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом.

% name% title
В Германии неоднократно сообщали, что считают "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом.

Европарламент хочет потребовать остановки строительства "Северного потока - 2" в связи с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления.

Также евродепутаты намерены потребовать введения санкций "против персон, ответственных за его задержание". Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС, говорится в статье Der Spiegel. Ожидается, что документ может быть согласован уже в четверг. Направить его предполагается в институты Европейского союза.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

В Германии неоднократно сообщали, что считают "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Американские экстерриториальные санкции в ФРГ не поддерживают.

санкции Северный поток-2 Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
09:39 21-01-2021
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
09:36 21-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Цены на проезд в метро Новосибирска могут резко вырасти в 2021 году
09:30 21-01-2021
Цены на проезд в метро Новосибирска могут резко вырасти в 2021 году
С Днем Объятий теплые и крепкие поздравления 21 января 2021 года
09:20 21-01-2021
С Днем Объятий теплые и крепкие поздравления 21 января 2021 года
Занятия для дошкольников в «Аристократе»
09:20 21-01-2021
Занятия для дошкольников в «Аристократе»
Европарламент хочет остановить «Северный поток-2» из-за Навального
09:15 21-01-2021
Европарламент хочет остановить «Северный поток-2» из-за Навального
Выбирает бесконтактную оплату каждый 4 пассажир пригородных электропоездов в Новосибирской области
09:00 21-01-2021
Выбирает бесконтактную оплату каждый 4 пассажир пригородных электропоездов в Новосибирской области
С Днем Инженерных Войск 2021 мужественные открытки для настоящих мужчин 21 января
08:50 21-01-2021
С Днем Инженерных Войск 2021 мужественные открытки для настоящих мужчин 21 января
Введение ковид-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. Что думают остальные?
08:45 21-01-2021
Введение ковид-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. Что думают остальные?
Вступил в должность 46-го президента США Джозеф Байден
08:39 21-01-2021
Вступил в должность 46-го президента США Джозеф Байден