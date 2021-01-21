Псаки вернулась. Она рассказала о своих новых обязанностях на старом месте работы

Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени.

Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени.

Джен Псаки заявила, что на посту пресс-секретаря президента США займется восстановлением доверия к Белому дому.

"Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов", - сказала Псаки журналистам на своем первом брифинге.

"Восстановление доверия американцев ежедневно будет главной темой для пресс-службы и для всего Белого дома", - добавила она.

Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени. Байден заявил о необходимости покончить с манипуляцией фактами и искажениями правды.