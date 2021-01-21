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Псаки вернулась. Она рассказала о своих новых обязанностях на старом месте работы

09:45 21.01.2021 Фото: AP Photo / Charles Dharapak
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Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени.

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Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени.

Джен Псаки заявила, что на посту пресс-секретаря президента США займется восстановлением доверия к Белому дому.
"Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов", - сказала Псаки журналистам на своем первом брифинге.
"Восстановление доверия американцев ежедневно будет главной темой для пресс-службы и для всего Белого дома", - добавила она.

Ранее президент США Джо Байден в инаугурационной речи подверг резкой критике своего предшественника Дональда Трампа, хотя и не назвал его по имени. Байден заявил о необходимости покончить с манипуляцией фактами и искажениями правды.

белый дом пресс-секретарь сша Джен Псаки
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