Назвали срок нового нашествия тараканов в НИИ дезинфектологии

В НИИ дезинфектологии назвали срок нового нашествия тараканов

Пиков роста числа тараканов в году два, и первый из них скоро начнется, предупредила в интервью радио Sputnik завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку является частью цикла размножения этих насекомых, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. По ее словам, таких пиков в году два, и первый из них приходится на февраль.

"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом", – уточнила специалист Роспотребнадзора.

Чтобы защитить квартиру от нашествия тараканов, Светлана Рославцева рекомендует перекрыть основные пути проникновения насекомых.

"Первое, что можно сделать – это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате. Тараканы – теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения", – пояснила специалист Роспотребнадзора.

Светлана Рославцева посоветовала, какие средства лучше использовать, если тараканы все же попали в квартиру.

"К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один – это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Как правило, служба дезинфекции работает с помощью распыления пиретроида. Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности", – заключила Светлана Рославцева.

Источник: radiosputnik.ria.ru