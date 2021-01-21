Выплата на детей до 3 лет: Размер пособия с 1 января 2021 года назвал ПФР. Кто получит деньги - 4 правила

В ведомстве отметили, на какой размер пособия на второго ребенка из средств МК могут рассчитывать семьи Новосибирской области.

Некоторые дети до 3-х лет получают выплату из материнского капитала

Об увеличенном размере материнского капитала с января 2021 года рассказала представитель Управления ПФР в Советском районе по г. Новосибирку (межрайонное) Татьяна Кусова сегодня, 21 января. Так, с января 2021 года изменен размер МК благодаря индексации на 3,7%.

- В семьях, где рожден второй ребенок с 1 января 2021 года, размер МК составит 639 431,83 рублей. Те семьи, в которых рождён второй ребенок до 1 января 2020 года или первый ребенок, то размер МК составит 483 881,83 копейки. Хочется отметить, что с 2020 года оформление МК проходит в беззаявительном порядке, проактивном режиме, - сообщила Татьяна Кусова.

Также в ПФР отметили, на какой размер пособия на второго ребенка из средств МК могут рассчитывать семьи Новосибирской области.

Так, с 2020 года есть выплата из средств МК - ежемесячная выплата для семей, имеющих детей до 3 лет. Есть определенные условия при оформлении данной выплаты:

1. Ребенок должен быть рожден с начиная с 1 января 2018 года.

2. Ребенку должно быть не более 3-х лет.

3. Это должен быть второй ребенок в семье.

4. Доход семьи для получения выплаты не должен превышать 2-х минимальных размеров оплаты труда.

- С 1 января 2021 года этот размер составляет 26 108 рублей на каждого члена семья. С 1 января 2021 года ежемесячная выплата из средств МК составляет 12 729 рублей. Для оформления этой выплаты заявители н6е обязаны с 2021 года предоставлять справки о своих доходах. Территориальный орган ПФР все необходимую информацию для установления выплаты будет запрашивать и получать по межведомственному электронному взаимодействию с организациями, - отметила Кусова.