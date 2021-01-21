21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

"Путин сильный, как медведь!": Поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным жителей Британии

11:00 21.01.2021 Фото: скриншот видео
1 0

В среду президент начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о самочувствии всех присутствующих, кто участвовал в крещенских купаниях. Жалоб не поступило.

% name% title
Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным

Читатели британской Daily Mail активно обсуждают кадры, на которых президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение.
Накануне российский лидер трижды окунулся в иордань. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал крещенские купания традицией для президента, а традициям он, как отметил спикер Кремля, не изменяет.
Многих удивило, что глава государства с головой погрузился в воду, когда на улице температура минус 17. Один из комментаторов отказался верить, что при таком морозе река не замерзает полностью. Другие пользователи отметили хорошую физическую форму российского президента.

"В десять раз более крутой лидер, чем наш!" — написал один из комментаторов.
"Выглядит значительно более круто, чем наш дорогой лидер Борис", — ответил ему другой.
"А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!" — пошутил еще один пользователь.
"Путин сильный, как медведь!" — отметил другой.
"Если по правде, то Путин в прекрасной форме для 68 лет!" — добавили в комментариях.
В среду президент начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о самочувствии всех присутствующих, кто участвовал в крещенских купаниях. Жалоб не поступило.

президент пропаганда прорубь Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы окунулись?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 11:10
Берём известное желтушное издание Daily Mail, которое прославилось созданием мема "британские учёные", берём некие ноунейм комментарии от "пригожинских троллей", работающих на англоязычных площадках и выводим эту "новость" в топы государственных лент. Это называется журналистика по путински, высший класс!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Тут так жарко!": Пришел в гости к пенсионерке Валентине в новую квартиру в микрорайоне Белокаменном Бердска Евгений Юрченко из МинЖКХ. Смотрите видео
11:02 21-01-2021
"Путин сильный, как медведь!": Поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным жителей Британии 1
11:00 21-01-2021
Магнитные бури сегодня: В конце января 2021 планету накроет новый метеоудар
10:50 21-01-2021
Магнитные бури сегодня: В конце января 2021 планету накроет новый метеоудар
БердскКому поставят вакцину "Спутник V" прямо на рабочем месте в Бердске, объяснила главврач ЦГБ Алла Дробинская
10:49 21-01-2021
Кому поставят вакцину
Потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах Роскомнадзор 1
10:44 21-01-2021
Потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах Роскомнадзор
БердскВ стоматологию «Белое яблоко» требуется стоматолог-терапевт
10:44 21-01-2021
В стоматологию «Белое яблоко» требуется стоматолог-терапевт
Кому могут отменить в самое ближайшее время транспортный налог, озвучили в МЭР
10:30 21-01-2021
Кому могут отменить в самое ближайшее время транспортный налог, озвучили в МЭР
Сформируют Год науки и технологий через призму национальных целей в Новосибирской области
10:28 21-01-2021
Сформируют Год науки и технологий через призму национальных целей в Новосибирской области
Народные приметы на каждый день февраля 2021 года: Что ждать от погоды?
10:20 21-01-2021
Народные приметы на каждый день февраля 2021 года: Что ждать от погоды?
Сразу два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,9 произошли в Сахалинской области
10:13 21-01-2021
Сразу два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,9 произошли в Сахалинской области