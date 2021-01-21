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Заблокировал аккаунт посольства Китая в США Twitter

11:15 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии.

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Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя Twitter.
Сообщается, что пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются "машинами по зачатию детей", был опубликован 7 января, но спустя сутки Twitter его удалил, заменив подписью "Этот твит больше не доступен". Как отмечает агентство, Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить подобное сообщение, чтобы восстановить доступ.

"Мы предприняли это действие в отношении этого твита из-за нарушения нашей политики против дегуманизации", - сообщил представитель Twitter.

Он подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США по-прежнему заблокирован.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

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