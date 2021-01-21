Насчитали более шести его пенсий пенсионеру за отопление

Экономист уверен, что локдаун, который планируется ввести в стране в январе 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

Киевскому пенсионеру насчитали за отопление более шести его пенсий

Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Об этом он написал в своем Facebook.

Мужчина рассказал, что его пенсия — в шесть раз меньше этой суммы, и составляет 1700 гривен По его словам, денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше. По QR-коду на платежке, которую опубликовал Липовский, видно, что общий долг за услуги ЖКХ составляет 118 тысяч гривен (около 310 тысяч рублей), из которых за отопление — более 70 тысяч гривен.

13 декабря директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, что власти решили «удушить» граждан новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. По его словам, действия местных властей приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Экономист уверен, что локдаун, который планируется ввести в стране в январе 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

В январе 2020 года жителю российского города Кыштыма Челябинской области предложили подключить газ за 16,9 миллиона рублей. Эту сумму россиянину назвали в местном отделении «Газпрома». Компания посчитала, что мужчина может подключиться к газопроводу не на соседней улице, а в 12 километрах от его дома.