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Насчитали более шести его пенсий пенсионеру за отопление

11:30 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Экономист уверен, что локдаун, который планируется ввести в стране в январе 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

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Киевскому пенсионеру насчитали за отопление более шести его пенсий

Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Об этом он написал в своем Facebook.

Мужчина рассказал, что его пенсия — в шесть раз меньше этой суммы, и составляет 1700 гривен По его словам, денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше. По QR-коду на платежке, которую опубликовал Липовский, видно, что общий долг за услуги ЖКХ составляет 118 тысяч гривен (около 310 тысяч рублей), из которых за отопление — более 70 тысяч гривен.

13 декабря директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, что власти решили «удушить» граждан новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. По его словам, действия местных властей приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Экономист уверен, что локдаун, который планируется ввести в стране в январе 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

В январе 2020 года жителю российского города Кыштыма Челябинской области предложили подключить газ за 16,9 миллиона рублей. Эту сумму россиянину назвали в местном отделении «Газпрома». Компания посчитала, что мужчина может подключиться к газопроводу не на соседней улице, а в 12 километрах от его дома.

отопление пенсионер украина
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