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Богатство придет. Как правильно копить деньги, рассказал эксперт

11:45 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций.

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Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели – сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

“Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило - чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность", - добавил он.

Самым безопасным, но при этом и низкодоходным, считается способ накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады. Есть и другие продукты.

По словам Ферапонтова, важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций. Первые представляют собой запас средств на длительный срок. Это ликвидная и надежная подушка финансовой безопасности, которая особого дохода не приносит. "А вот уже инвестиции – денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы – ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках "игры на волатильность", - заключает эксперт.

Источник: РИА Новости

деньги накопление
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