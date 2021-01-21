Богатство придет. Как правильно копить деньги, рассказал эксперт

Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели – сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

“Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило - чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность", - добавил он.

Самым безопасным, но при этом и низкодоходным, считается способ накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады. Есть и другие продукты.



По словам Ферапонтова, важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций. Первые представляют собой запас средств на длительный срок. Это ликвидная и надежная подушка финансовой безопасности, которая особого дохода не приносит. "А вот уже инвестиции – денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы – ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках "игры на волатильность", - заключает эксперт.

Источник: РИА Новости