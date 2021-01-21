Сформируют Год науки и технологий через призму национальных целей в Новосибирской области

По поручению губернатора региона министерство науки и инновационной политики региона проводит формирование плана мероприятий Года науки и технологий – он будет включать ряд направлений, связанных с реализацией перспективных проектов, научных разработок, внедрения новых технологий и инноваций, развитие кадрового потенциала науки.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. Оно прошло 20 января под председательством заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко и помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко. Андрей Травников в президиуме отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития.

В заседании также приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, а также представители других заинтересованных организаций.

Открывая заседание, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил:

«План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил Президент. В предложениях, которые к нам поступили, нет мероприятий, которые бы не были созвучны основным показателям. Этот год должен объединить всех и стать переломным для российской науки. Масштабные исследовательские, инфраструктурные проекты должны быть направлены на преодоление современных вызовов и подтвердить статус России, как равноправного партнера в ряду стран — лидеров научно-технологического развития», — добавил вице-премьер.

По мнению Помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, этот год должен кардинально изменить общественное сознание о значимости науки во всех сферах жизни. «Мероприятия года должны мобилизовать усилия государства и бизнеса. Раскрыть новые возможности для молодёжи. У России большой научный потенциал. Наука сегодня пронизывает все сферы жизни, а проведение Года должно сфокусировать внимание и повысить заинтересованность общества в научно-технологическом развитии страны», — подчеркнул Андрей Фурсенко.

Секретарь Оргкомитета, Заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский отметил, что одна из ключевых задач проведения Года — «сформировать комплексное представление граждан России о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Показать движение и конкретные результаты, значимые для общества, ученых и молодых людей, только планирующих свою карьеру в науке».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о некоторых запланированных его ведомством событиях: «В Год науки и технологий мы планируем провести мероприятия, направленные на раскрытие талантов в научно-технической сфере. Большой блок мероприятий посвящен ведущим направлениям современного научного поиска и технологического развития».

В ходе совещания отмечалось, что проектом плана в рамках подготовки Года науки и технологий предусмотрено проведение серии масштабных мероприятий научно-исследовательского характера, направленных на популяризацию достижений российских ученых в нашей стране и за ее пределами. Отдельный блок посвящен поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля – День российской науки.

Отметим, что в настоящее время по поручению Губернатора Новосибирской области министерство науки и инновационной политики региона проводит формирование плана мероприятий Года науки и технологий в Новосибирской области – он будет включать ряд направлений, связанных с реализацией перспективных проектов, научных разработок, внедрения новых технологий и инноваций, развитие кадрового потенциала науки.