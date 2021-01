Поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил за совместную работу главу НАСА Джима Брайденстайна. Он, как и другие члены администрации президента Дональда Трампа, ушел в отставку после инаугурации Джозефа Байдена.

В Twitter Рогозин ответил на прощальную публикацию Брайденстайна. Несмотря на известные противоречия, Россия и США всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности и особенно в рамках Международной космической станции, отметил Рогозин. Он добавил, что глава НАСА внес существенный вклад в это дело, и пожелал ему успехов на новой работе.

В ноябре прошлого года Брайденстайн заявлял о намерении уйти в отставку, даже если новый президент попросит его остаться. По его словам, возглавлять НАСА должен тот, кто имеет близкие отношения с президентом США, кому он будет доверять. Сам же Брайденстайн себя таким человеком не считает. В своей прощальной публикации в Twitter он заявил, что работать на посту главы НАСА было для него большой честью.

Dear Jim!

On behalf of the @roscosmos team, please accept my gratitude for the joint work! Space exploration has always been a dream and a difficult task for all humanity. https://t.co/LaKWFxjE0D

— РОГОЗИН (@Rogozin) January 20, 2021