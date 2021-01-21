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Поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу Рогозин

14:00 21.01.2021 Фото: скриншот твиттер
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В ноябре прошлого года Брайденстайн заявлял о намерении уйти в отставку, даже если новый президент попросит его остаться.

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Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил за совместную работу главу НАСА Джима Брайденстайна. Он, как и другие члены администрации президента Дональда Трампа, ушел в отставку после инаугурации Джозефа Байдена.
В Twitter Рогозин ответил на прощальную публикацию Брайденстайна. Несмотря на известные противоречия, Россия и США всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности и особенно в рамках Международной космической станции, отметил Рогозин. Он добавил, что глава НАСА внес существенный вклад в это дело, и пожелал ему успехов на новой работе.

В ноябре прошлого года Брайденстайн заявлял о намерении уйти в отставку, даже если новый президент попросит его остаться. По его словам, возглавлять НАСА должен тот, кто имеет близкие отношения с президентом США, кому он будет доверять. Сам же Брайденстайн себя таким человеком не считает. В своей прощальной публикации в Twitter он заявил, что работать на посту главы НАСА было для него большой честью.

благодарность отставка сша Дмитрий Рогозин Джим Брайденстайн
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От редакции

Еще вернется?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 14:13
Поговаривают об скорой отставки самого Рогозина, ибо российская космическая отрасль, под "профессиональным" руководством этого бывшего журналиста и доктора философских наук, ставит один антирекорд за другим, дошло уже до просто смешных новостей: Американские астронавты начали делиться с российскими космонавтами на МКС своей едой, так как у них иссякли запасы продовольствия. Это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс», который должен был доставить провизию россиянам.

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