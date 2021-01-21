Призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны Минсельхоз

В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на масло, сахар, хлеб и муку.

Цены на макароны могут заморозить

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании Минсельхоза с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами 20 января обратила внимание на рост цен на некоторые продукты. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника совещания. Так, по словам замминистра, за первые две недели 2021 г. макароны подорожали на 8%. Какая именно цена — оптовая или розничная — она не уточнила. Она попросила представителей регионов, где есть производители макарон, убедить производителей не повышать цены. Это необходимо хотя бы в I квартале, сказала Лут. Если рост цен продолжится, то Минсельхоз вынужден будет предложить подписать такое же соглашение о ценах, которое было подписано по маслу и сахару.

Ранее в декабре Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля 2021 г. предельные отпускные цены на масло должны составлять 95 руб., розничные — 110 руб. Стоимость сахара не должна превышать 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Также Лут обратила внимание на рост цен на яйца: примерно на 30% у производителей. Розничные цены пока еще на такую величину не выросли, отметила замминистра. Все регионы, в которых есть производство яиц, должны провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца. По ее мнению, важно не допустить скачкообразного роста цен на продукты питания, как это произошло в прошлом году. С введением пошлин на экспорт зерна, которое служит сырьем для производства многих продуктов, цена на него должна снизиться, отметила Лут.



Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК, подтвердил представитель Минсельхоза. Министерство рекомендовало представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает ранее принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.

В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на масло, сахар, хлеб и муку. Вскоре было решено ввести квоту на экспорт зерновых и пошлины, которые будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г. За этот период можно вывезти не более 17,5 млн т зерновых. В пределах квоты на этот период установлена пошлина на экспорт пшеницы на уровне 25 евро за 1 т, для остальных культур она осталась нулевой. На экспорт зерновых культур сверх квоты решено было установить ставку в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за 1 т.

На прошлой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила изменения прежнего механизма: с 1 марта пошлина на пшеницу будет повышена до 50 евро, с 15 марта также будут введены пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. Как сообщал министр экономического развития Максим Решетников, это решение направлено на защиту интересов внутреннего рынка, предотвращение риска новых скачков цен и т.д.

Источник: Ведомости