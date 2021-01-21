21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны Минсельхоз

12:00 21.01.2021 Фото: pixabay.com
1 1

В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на масло, сахар, хлеб и муку.

% name% title
Цены на макароны могут заморозить

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании Минсельхоза с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами 20 января обратила внимание на рост цен на некоторые продукты. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника совещания. Так, по словам замминистра, за первые две недели 2021 г. макароны подорожали на 8%. Какая именно цена — оптовая или розничная — она не уточнила. Она попросила представителей регионов, где есть производители макарон, убедить производителей не повышать цены. Это необходимо хотя бы в I квартале, сказала Лут. Если рост цен продолжится, то Минсельхоз вынужден будет предложить подписать такое же соглашение о ценах, которое было подписано по маслу и сахару.

Ранее в декабре Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля 2021 г. предельные отпускные цены на масло должны составлять 95 руб., розничные — 110 руб. Стоимость сахара не должна превышать 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Также Лут обратила внимание на рост цен на яйца: примерно на 30% у производителей. Розничные цены пока еще на такую величину не выросли, отметила замминистра. Все регионы, в которых есть производство яиц, должны провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца. По ее мнению, важно не допустить скачкообразного роста цен на продукты питания, как это произошло в прошлом году. С введением пошлин на экспорт зерна, которое служит сырьем для производства многих продуктов, цена на него должна снизиться, отметила Лут.

Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК, подтвердил представитель Минсельхоза. Министерство рекомендовало представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает ранее принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.

В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на масло, сахар, хлеб и муку. Вскоре было решено ввести квоту на экспорт зерновых и пошлины, которые будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г. За этот период можно вывезти не более 17,5 млн т зерновых. В пределах квоты на этот период установлена пошлина на экспорт пшеницы на уровне 25 евро за 1 т, для остальных культур она осталась нулевой. На экспорт зерновых культур сверх квоты решено было установить ставку в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за 1 т.

На прошлой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила изменения прежнего механизма: с 1 марта пошлина на пшеницу будет повышена до 50 евро, с 15 марта также будут введены пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. Как сообщал министр экономического развития Максим Решетников, это решение направлено на защиту интересов внутреннего рынка, предотвращение риска новых скачков цен и т.д.

Источник: Ведомости

бедность кризис нищета цены на продукты
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Макарошки всегда стоят одинаково?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 12:16
Не успел Джозеф Робинетт Байден заступить на пост президента США, как тут же подписал указ о повышении в России цен на проезд в метро, на бензин, на яйца и макароны >:o Да сколько же мы будем это терпеть товарищи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
12:45 21-01-2021
Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
Ученые выяснили, что чай может убивать коронавирус в слюне
12:30 21-01-2021
Ученые выяснили, что чай может убивать коронавирус в слюне
БердскГде и как поставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в больницах Бердска. Смотрите фото
12:23 21-01-2021
Где и как поставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в больницах Бердска. Смотрите фото
Что нельзя делать в полнолуние 28 января 2021 года? Кому нужно быть осторожным в этот день
12:20 21-01-2021
Что нельзя делать в полнолуние 28 января 2021 года? Кому нужно быть осторожным в этот день
Убила старушку в жилом доме в центре Москвы сиделка. Ее задержали
12:15 21-01-2021
Убила старушку в жилом доме в центре Москвы сиделка. Ее задержали
БердскШествие в поддержку Навального в Новосибирске: Разрешила ли власть акцию сторонникам оппозиционера?
12:10 21-01-2021
Шествие в поддержку Навального в Новосибирске: Разрешила ли власть акцию сторонникам оппозиционера?
Призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны Минсельхоз 1
12:00 21-01-2021
Призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны Минсельхоз
Материнский капитал в 2021 году: самая полная информация от ПФР
11:50 21-01-2021
Материнский капитал в 2021 году: самая полная информация от ПФР
Сегодня особенный 21 день 2021 года XXI века. Что важно успеть сделать в этот день, а что запрещено?
11:47 21-01-2021
Сегодня особенный 21 день 2021 года XXI века. Что важно успеть сделать в этот день, а что запрещено?
Богатство придет. Как правильно копить деньги, рассказал эксперт
11:45 21-01-2021
Богатство придет. Как правильно копить деньги, рассказал эксперт