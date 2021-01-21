"Тут так жарко!": Пришел в гости к пенсионерке Валентине в новую квартиру в микрорайоне Белокаменном Бердска Евгений Юрченко из МинЖКХ. Смотрите видео

Валентина показала свой новый дом министерству ЖКХ

- Вообще была красота, ну а сейчас он стал больше, разросся. Все равно родной. Он не Новосибирск, не загазованный, много зелени, воздух хороший, - так отозвалась о Бердске во время визита начальник управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства минЖКХ Новосибирской области в свою новую квартиру в микрорайоне Белокаменном бердчанка Валентина.

- У меня на К.Маркса весь угол был в цветах. И сейчас я свои цветы принесла. Тут так жарко! - восклицает пенсионерка.

Напомним, сегодня, 21 января, Евгению Юрченко показывают, в какие квартиры переехали владельцы аварийных квадратов в Бердске. 25 семей радуются новеньких домам в Белокаменном, который строил бизнесмен Голубев.



Подробности - в ближайшее время.

Автор видео Алина Бурова

