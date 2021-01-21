Где и как поставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в больницах Бердска. Смотрите фото

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, как можно сделать прививку в Медсанчасти №129, расположенной на ул. Пушкина, 172.

Запись на вакцинацию

В Бердске началась вакцинация от коронавируса. Сегодня, 21 января, «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, как можно сделать прививку в Медсанчасти №129, расположенной на ул. Пушкина, 172. Стоит отметить, что для вакцинации выделено 3 кабинета.

1. Доехать до химзаводской поликлиники можно на маршрутках №3 и №7.

2. Прямо сразу в вестибюле поликлиники расположена регистратура, окно, где производится запись на вакцинацию, подписано «Оператор регистрации пациентов на вакцинацию против COVID — 19».



Очереди нет.

3. Необходимо назвать фамилию, имя отчество, номер телефона. Вас запишут по номеру 8 (383-41) 5-57-30 и перезвонят. Время вы можете выбрать сами. Сегодня прививают учителей и медиков по составленным спискам.

4. Когда вы приходите непосредственно на прививку, вам дают заполнить анкету. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

5. Прививку делают на первом этаже, рядом с регистратурой, сначала вас осматривает терапевт. В анкете вы подписываете добровольное согласие на вакцинацию.

6. После приёма терапевта ставят прививку.

7. Некоторое время после вакцинации вы проводите в поликлинике, если нет аллергической реакции, то идете домой.

8. Через 21 день вас пригласят в больницу для прививки вторым компонентом вакцины.

Пока мы находились в поликлинике, никаких осложнений не случилось. Люди совершенно разного возраста, мужчины и женщины, подходят по времени, заполняют анкеты, проходят приём терапевта, получают вакцину. И спокойно уходят. Очереди и столпотворения нет.

По данным сайта правительства Новосибирской области, в настоящий момент в районах и в Новосибирске уже организовано почти 60 пунктов вакцинопрофилактики. По состоянию на 20 января 2021 года в Новосибирской области привито против коронавируса 4 826 человек, в том числе двукратно – 2 174 человека. На территорию региона поступило в общей сложности 15 142 дозы двух вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- «Спутник V» разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории будут расширяться.