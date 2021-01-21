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Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена

12:45 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

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Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена

Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет, сообщил Белый дом.
"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками". "Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", - сказала она.

Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

Источник: РИА Новости

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