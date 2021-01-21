Приглашают на учебу жителей Бердска ВУЗы МЧС России. Список

Прием в образовательные организации высшего образования МЧС России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется по результатам единого государственного экзамена.

ВУЗы МЧС РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ! Не все хотят быть юристами, экономистами, химиками, биологами и переводчиками. Есть такая профессия – Родину защищать! А этой профессии должны где-то учить. Так вот именно этим занимаются в вузах МЧС по всей России. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску расскажет о том, как и куда можно поступить для того, чтобы стать сотрудником МЧС России. МЧС – это не только пожарные. Здесь есть огромный список специальностей. И лучше заранее определиться с направлением подготовки.

Вот список основных институтов МЧС России, куда можно подавать документы и поступать после 11 класса: МЧС России готовит специалистов для службы (работы) в системе Министерства в ведомственных образовательных организациях высшего образования пожарно-технического профиля и военной образовательной организации высшего образования - Академии гражданской защиты МЧС России (готовит офицеров для спасательных воинских формирований). Прием в образовательные организации высшего образования МЧС России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется по результатам единого государственного экзамена. При этом, в образования организациях высшего образования МЧС России пожарно-технического профиля для абитуриентов предусмотрены дополнительные вступительные испытания в виде экзамена по математике и физической подготовке.

Для более подробного разъяснения вопросов поступления в образования организации высшего образования МЧС России следует обращаться в управление кадров Главного управления МЧС России по Новосибирской области или в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску. Информацию о порядке и правилах приема в образовательные организации высшего образования МЧС России на официальных сайтах образовательных организаций МЧС России:

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России - www.igps.ru , Академия гражданской защиты МЧС России - www.amchs.ru , Академия Государственной противопожарной службы МЧС России - www.academygps.ru, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - www.edufire37.ru , Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - http://sibpsa.ru , Уральский институт ГПС МЧС России - www.uigps.ru , Воронежский институт ГПС МЧС России - www.vigps.ru .