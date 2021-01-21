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Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось. В чем причина?

18:15 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Почти половина (44 процента) иностранцев прибыли в Россию с частными целями, по работе нашу страну посетили 24 процента приезжих.

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Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось

В Россию за январь–ноябрь 2020 года прибыли всего 5,2 миллиона иностранцев , что на 70,2% ниже, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили РИА Новости в МВД.
Как уточнили в ведомстве, чаще всего в Россию приезжали граждане из стран СНГ, на долю европейцев пришлось 7,3 процента. "На граждан других стран приходится 12,4 процента от миграционного потока", - добавили в МВД.
Почти половина (44 процента) иностранцев прибыли в Россию с частными целями, по работе нашу страну посетили 24 процента приезжих.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться.
Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны. С 27 января также возобновиться авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Источник: РИА Новости

заграница карантин турист
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