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Сегодня особенный 21 день 2021 года XXI века. Что важно успеть сделать в этот день, а что запрещено?

11:47 21.01.2021 Фото: pxhere.com
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В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

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Луна в знаке Телец

Лунный день сегодня, 21 января 2021 года XXI века

На дату 21.01.2021 XXI века в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 21.01.2021 в 00:04)». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉Процент освещенности Луны составляет 55%. Восход Луны в 11:45, а закат в 01:22, сообщает Мир космоса.

Хронология лунных дней

  • 9 лунный день c 11:34 20.01.2021 по 11:45 21.01.2021
  • 10 лунный день c 11:45 21.01.2021 и до следующего дня

Влияние луны 21 января 2021

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

10 лунный день (+)

21 января 2021 года XXI века - 10 лунный день. Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Первая четверть (+)

Луна находится в фазе Первая четверть. Наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Любое дело, реализация которого начата с ростом Луны, приобретает дополнительный импульс и энергетику для своего развития.

В медицинском плане влияние роста лунного диска несколько негативно, так как скорость заживления поврежденных тканей замедляется, что может привести к некоторым осложнениям.

Влияние дня недели (+)

День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом.

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.

век дата луна лунный календарь телец
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