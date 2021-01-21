Сегодня особенный 21 день 2021 года XXI века. Что важно успеть сделать в этот день, а что запрещено?

Лунный день сегодня, 21 января 2021 года XXI века
На дату 21.01.2021 XXI века в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 21.01.2021 в 00:04)». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 55%. Восход Луны в 11:45, а закат в 01:22, сообщает Мир космоса.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 11:34 20.01.2021 по 11:45 21.01.2021
- 10 лунный день c 11:45 21.01.2021 и до следующего дня
Влияние луны 21 января 2021
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.
Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.
10 лунный день (+)
21 января 2021 года XXI века - 10 лунный день. Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Любое дело, реализация которого начата с ростом Луны, приобретает дополнительный импульс и энергетику для своего развития.
В медицинском плане влияние роста лунного диска несколько негативно, так как скорость заживления поврежденных тканей замедляется, что может привести к некоторым осложнениям.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом.
В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.