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Новорожденную девочку назвали редким именем, связанным с цифрой восемь и автомобилем

13:30 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Специалисты отдела ЗАГС поздравили счастливых родителей с рождением дочери, вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении, пожелали молодой семье здоровья, благополучия, а малышке, чтобы она выросла счастливой и здоровой, душевно теплой и ласковой.

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В Ленинском районе стали чаще давать детям редкие имена

Думая, как назвать своего ребенка, многие родители смотрят на значение имен. Этот вопрос интересует даже самых упрямых скептиков и материалистов, ведь это визитная карта в социуме и характеристика самого человека. Многие уверены, что именно имя участвует в формировании личности и влияет на характер. В отделе ЗАГС администрации Ленинского района г.Чебоксары зарегистрирована новорожденная с красивым, но редким именем Актавия.

Значение имени Актавия: форма латинского имени Октавия – восьмая в значении – рожденная восьмой. Число имени восемь (8) способствует достижению успеха в самых крупных начинаниях и предприятиях, обеспечивая финансовую независимость своему обладателю. Актавия относится к числу очень редких имен, так как оно зарегистрировано впервые в отделе ЗАГС администрации Ленинского района г.Чебоксары за последние пять лет. Специалисты отдела ЗАГС поздравили счастливых родителей с рождением дочери, вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении, пожелали молодой семье здоровья, благополучия, а малышке, чтобы она выросла счастливой и здоровой, душевно теплой и ласковой.

Источник: lenin.cap.ru

имя новорожденный
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