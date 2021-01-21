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Решил уйти со всех постов в РСПП Чубайс. Почему он принял это решение, рассказываем

15:30 21.01.2021 Фото: commons.wikimedia.org
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В начале декабря правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано».

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                                                                                                                                                                                Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП

Он направил президенту РСПП Шохину письмо с просьбой досрочно освободить его с занимаемых в союзе постов. Это решение спецпредставитель президента объяснил тем, что больше не работает в бизнесе.
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом говорится в письме на имя президента союза, предоставленного РБК источником, близким к РСПП.

В направленном президенту союза Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.

Позже Шохин подтвердил РБК, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, добавив, что оно будет рассмотрено «в установленном порядке».

РБК направил запрос Чубайсу.

В начале декабря правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — прокомментировал Чубайс свое новое назначение.

В конце декабря источник РБК, близкий к ВЭБ.РФ, сообщал, что Чубайс вместе с госкорпорацией создадут проектный офис. В нем, в числе прочих, спецпредставитель президента будет заниматься реализацией Парижского соглашения по климату, с которым пересекаются цели устойчивого развития (ЦУР), прописанные в документах ООН.

Источник: РБК

демократ приватизация пропаганда Анатолий Чубайс
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