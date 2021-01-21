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День авиации войск ПВО России отмечается 22 января: История профессионального праздника

23:50 21.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Круглосуточное боевое дежурство несут в небе лётчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник 22 января, а чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.

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Защита воздушного пространства авиацией составляет основу системы ПВО страны

Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны как отельный род войск в настоящее время в российских Вооруженных силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами РФ, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.

Приказ об учреждении праздника был подписан ещё в 1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ (на тот момент являвшимися самостоятельным видом войск).

История праздника берёт своё начало в 1942 году, когда вышел в свет Приказ Наркомата Обороны СССР о подчинении авиационных истребительных частей и соединений, осуществляющих задачи ПВО, командующему войсками ПВО территории страны. Именно тогда и появился в структуре войск ПВО новый род войск – авиация ПВО. История же не праздника, а самой авиации ПВО берёт своё начало в годы Первой мировой войны, когда в составе ещё российской царской армии были сформированы первые эскадрильи самолётов для защиты воздушного пространства над Петроградом. В годы Великой Отечественной войны лётчики авиации ПВО внесли свой весомый вклад в священное дело защиты Родины и победу над фашистской Германией и её сателлитами.

Задачи этого рода войск сохранились с того исторического момента, однако со временем они расширялись вместе с ростом возможностей техники, поступавшей на вооружение частей.

Защита воздушного пространства авиацией совместно с зенитными, а затем и зенитно-ракетными частями, радиолокационными станциями составляла основу системы ПВО страны. Со временем организационная структура в вооружённых силах подвергалась реорганизации, в результате чего в конце 1990-х годов войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами, а в 2014 году были созданы Воздушно-космические силы РФ, в структуру которых вошли три рода войск: ВВС, войска ПВО-ПРО и космические войска.

Тем не менее, авиация ПВО, представленная частью авиационного парка в виде истребителей и истребителей-перехватчиков, исчезнувшая как самостоятельный род войск, не перестала существовать по сути, так как её задачи никто не отменял. Боевое дежурство продолжают нести лётчики истребителей-перехватчиков МиГ-31, созданных ещё в советское время, но подвергшихся серьёзнейшей модернизации. Этот самолёт настолько опередил время тогда, когда встал на боевое дежурство, что и сегодня он продолжает оставаться уникальной боевой машиной, с уникальными непревзойдёнными характеристиками. Долгое время прикрытие истребителей-перехватчиков МиГ-31 осуществлялось истребителями Су-27. Сегодня парк этих самолётов модернизируется, а в дальнейшем планируется к обновлению. В войска поступают новые машины. Ведутся разработки новых перехватчиков и многоцелевых высокоманевренных истребителей.

Круглосуточное боевое дежурство несут в небе лётчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник 22 января, а чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.

Источник: calend.ru

22 января 2021 День авиации войск ПВО России история праздник ВВС ПВО
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