Повысят социальные выплаты с 1 февраля. Кто станет получать больше

Есть категории льготников, которые имеют право на ежемесячные денежные выплаты и на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

С 1 февраля повысят социальные выплаты

С 1 февраля увеличатся пособия на детей, доплаты пенсионерам, инвалидам и людям, получившим производственные травмы. Кому и на сколько повысят выплаты со следующего месяца?

Какие пособия вырастут с 1 февраля

Есть категории льготников, которые имеют право на ежемесячные денежные выплаты и на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В частности, к ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, определённые категории военнослужащих, члены семей погибших военнослужащих, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди, пострадавшие от воздействия радиации.

Все, кто имеет право на ЕДВ (единовременную денежную выплату), с 1 февраля станут получать больше. Именно с этой даты социальные выплаты индексируются на уровень прошлогодней инфляции. Подсчитывают его в начале января. В этом году прибавка должна составить 4,9%. Такая цифра указана в проекте постановления правительства, который подготовил Минтруд. Предполагается, что документ будет утверждён на днях.

— Повышение выплат коснётся очень многих. Это не только льготники, которые получают ЕДВ. Повысят сразу несколько детских выплат. Это единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — перечисляет ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

С 1 февраля проиндексируют также выплаты в связи с производственной травмой. Станут получать больше Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и обладатели ряда других званий.

— Также будут проиндексированы выплаты тем, кто отказался от льгот в пользу денежной компенсации. На 2021 год НСУ (набор социальных услуг) составит 1211,65 рубля. Бывает, что человек раньше получал компенсацию, а теперь захотел получать льготы в натуральном выражении. В этом случае из его ежемесячной денежной выплаты вычтут проиндексированную сумму НСУ. То же самое произойдёт, если человек решил отказаться не от всего соцпакета, а от какой-то его части, — пояснила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По словам юриста, компенсация за лекарственное обеспечение составит 933,25 рубля, за санаторно-курортное лечение — 144,37 рубля, а за проезд на железнодорожном транспорте — 134,03 рубля.

— Кроме того, на 4,9% увеличится пособие на погребение пенсионеров. Сейчас оно составляет чуть более 6 тыс. рублей. Что касается прибавки к пенсии, то с февраля её не будет. Неработающим пожилым людям сделали прибавку с января. Она составила 6,3%. Социальные и государственные пенсии запланировано повысить с 1 апреля. Прибавка составит 2,6%, — уточнила Полина Гусятникова.

Какие социальные выплаты уже повысили

Размер многих социальных выплат уже вырос в прошлом году. К тому же появился целый ряд новых мер соцподдержки, которые сохранятся и в ближайшее время.

Например, увеличился минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Его могут получать и безработные родители, и те, у кого мало стажа. Размер пособия зависит от нескольких факторов. Это минимальный размер оплаты труда, предельный доход для начисления страховых взносов и средний дневной заработок. Если родитель не работает, то он получает минимальную сумму.

К тому же увеличен период для назначения выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет. Лимит среднедушевого дохода для получения пособия тоже вырос. Теперь он может доходить до двух прожиточных минимумов. Изменились также суммы выплат по регионам.

В прошлом году появилась новая ежемесячная выплата на детей с трёх до семи лет включительно. Её начисляют со дня трёхлетия ребёнка, но не ранее 1 января 2020 года. Размер выплаты составляет 50% от величины прожиточного минимума на детей в регионе.

С 1 января материнский (семейный) капитал был проиндексирован на 3,7%. Как сообщили в ПФР, для первого ребёнка он был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, Правда, если второй ребёнок появился до 2020 года, а родители ещё не оформляли либо не использовали сертификат.

— Размер повышенного материнского (семейного) капитала, который даётся, если оба ребёнка появились с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 432 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, объём господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индексации выросла до 155 550 рублей, — сообщили в ПФР.

Кстати, деньги семей, которые пока не полностью израсходовали материнский (семейный) капитал, также были проиндексированы в январе.

Также с 1 января 2021 года повысили пособие на детей от трёх до семи лет. Суммы будут зависеть от прожиточного минимума ребёнка в регионе, установленного в текущем году, а не в прошлом, как раньше. Это говорит о том, что пособия в 2021 году станут больше, ведь прожиточный минимум будет выше.

С 1 января стало проще получить льготы и компенсации за услуги ЖКХ. Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить плату за коммуналку. Например, если семья тратит на неё более 22% доходов, ей полагается субсидия. В некоторых регионах этот порог ещё ниже. Например, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг более 10% от доходов. Правда, одно из условий получения льготы — не должно быть задолженности.

Не нужно представлять органам соцзащиты документы об отсутствии просрочек по коммунальным платежам. Эту информацию они теперь проверяют самостоятельно.

К тому же выросли и выплаты пожилым людям. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Это, кстати, выше показателя инфляции по итогам 2020 года.

— В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а её средний размер достиг 17,5 тыс. рублей, — сообщили в ПФР.

Как пояснили в Пенсионном фонде, у каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна. Зависит она от размера получаемых выплат. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, то после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 17 522 рубля, то после перерасчёта она повысилась на 1104 рубля и составила 18 626 рублей.

Источник: life.ru