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Странная россыпь жуков в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска попало на фото. Откуда мёртвые насекомые, ответил Виктор Матко

15:40 21.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Анны Баженовой
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"Ну лежат букашки, пригрелись, отдыхают! Может, на работе устали? - смеются бердчане.

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Тараканы в приёмной СЭС

Бердчанка Аня Баженова сфотографировала целую россыпь мёртвых насекомых возле труб то ли канализации, то ли отопления, прямо в помещении для посетителей. Фотографии ушли в соцсети. Жители Бердска с упоением стали обсуждать двусмысленную ситуацию, ведь, как сообщают бердчане, жуки нашли в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска.

- Это просто полный трэш! Эти жуки мирно лежат, угадайте, где? - задает вопрос Аня Баженова. - А при входе в нос бьет ужасный запах сырости и канализации.

- Господи, помилуй! Это же СЭС на Первомайской, - догадалась Алиса Вольф.

- Сапожники без сапог, - смеётся Анастасия Иванова.

Аня Баженова, автор фотографий, пишет, что «хотела в группу бердской администрации ссылку отправить, но у них нельзя оставлять публикации на стене и написать сообщения».

- Ну лежат букашки, пригрелись, отдыхают! Может, на работе устали? - смеётся Роман Белов.

- Они туда умирать приходят, - иронизирует Александр Клищенко.

- Они там и должны лежать. Не в магазине, и не у вас, а у тех, кто с ними борется. Там вроде и отраву купить можно. Там установки всякие. Можете от вшей обработаться. Мало ли что с вас насыплется, - оправдывает мёртвых насекомых Эдуард Николаев.

- Ну хоть не в хлебе оказались, и то ладно, - соглашается Евгений Сергеевич

- Я не знаю, может это от обработок или еще от чего. Там отделение дератизации, инсектизации и еще чего-нибудь. Ну и санкнижки выдают. Медосмотр там не проводят. Почему они там лежат? Обойдите здание, там приемная главного санврача Бердска и Советского района. Спросите. Выразите протест в неоперативных похоронах убиенных паразитов, и поделитесь с нами. Вряд ли они пришлют официальный ответ в столь тематический паблик, - резюмирует Эдуард Николаев.

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В соцсети попали тараканы из СЭС Бердска

- Если бы я хотела писать куда-либо претензию, я бы именно так и поступила, а не участвовала бы с вами в словесной перепалке. Пост был выставлен совершенно по другой причине, а именно от увиденного ужаса, - парировала Аня Баженова.

Фотографии прокомментировал главный санитарный врач Бердска Виктор Матко:

- Проводили в помещении дезинфекцию. Эффективно значит провели.

борьба с насекомыми обсуждение в соцсети тараканы Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в городе Бердск
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