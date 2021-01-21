Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 000 рублей

После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским.

Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 тысяч рублей

Поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским. Проводя проверку, сотрудники опросили таксиста, и тот заявил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа.

В итоге водитель вернул часть денег потерпевшей.



Согласно данным приложений для заказа такси, цена поездки длиной в семь километров из терминала D в терминал B в Шереметьево составляет около 500 рублей.