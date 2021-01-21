21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 000 рублей

15:00 21.01.2021 Фото: pixabay.com
0

После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским.

% name% title
Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 тысяч рублей

Поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским. Проводя проверку, сотрудники опросили таксиста, и тот заявил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа.
В итоге водитель вернул часть денег потерпевшей.

Согласно данным приложений для заказа такси, цена поездки длиной в семь километров из терминала D в терминал B в Шереметьево составляет около 500 рублей.

аэропорт такси тариф
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда вылезла такая сумма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтранная россыпь жуков в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска попало на фото. Откуда мёртвые насекомые, ответил Виктор Матко
15:40 21-01-2021
Странная россыпь жуков в Центре гигиены и эпидемиологии Бердска попало на фото. Откуда мёртвые насекомые, ответил Виктор Матко
Смертность от коронавируса в России: Число летальных случаев за сутки на 21 января озвучил оперштаб
15:36 21-01-2021
Смертность от коронавируса в России: Число летальных случаев за сутки на 21 января озвучил оперштаб
Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные
15:34 21-01-2021
Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные
БердскНазвал подарком квартиры в микрорайоне Белокаменном бизнесмена Голубева для переселенцев из аварийного дома Евгений Юрченко из минЖКХ. Смотрите фото и видео
15:33 21-01-2021
Назвал подарком квартиры в микрорайоне Белокаменном бизнесмена Голубева для переселенцев из аварийного дома Евгений Юрченко из минЖКХ. Смотрите фото и видео
Решил уйти со всех постов в РСПП Чубайс. Почему он принял это решение, рассказываем
15:30 21-01-2021
Решил уйти со всех постов в РСПП Чубайс. Почему он принял это решение, рассказываем
Направила новый запрос о правовой помощи у Германии из-за отравления Навального прокуратура
15:26 21-01-2021
Направила новый запрос о правовой помощи у Германии из-за отравления Навального прокуратура
В Новосибирской области в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
15:21 21-01-2021
В Новосибирской области в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список
15:20 21-01-2021
Что можно передавать в посылках заключенным в 2021 году, а что строго запрещено? Список
Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует
15:15 21-01-2021
Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует
Набрало 38 млн просмотров за 2 дня видео Навального о якобы "дворце" Путина 1
15:14 21-01-2021
Набрало 38 млн просмотров за 2 дня видео Навального о якобы